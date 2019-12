Mit ruhiger Stimme viel Gehör gefunden

Im Alter von 80 Jahren ist Klaus Heidrich verstorben. Über drei Jahrzehnte lang waren sein Name und seine Persönlichkeit auch Inbegriff der Sparkasse in Hockenheim. Mit seinen Ideen und seiner Tatkraft prägte er auch das kulturelle und soziale Leben in der Stadt Hockenheim, die ihm und seiner Ehefrau Ursula in über fünf Jahrzehnten zur Heimat geworden war. Er wollte nie im Mittelpunkt stehen, war aber stets mitten dabei, wenn es um Unterstützung, um Hilfe, um gute Ratschläge und realistische Ideen ging. Er war das personifizierte Beispiel dafür, dass man auch mit leiser und ruhiger Stimme stets Gehör finden kann. In Neuruppin geboren kam Klaus Heidrich mit seinen Eltern zunächst in die Oberpfalz, von dort nach Zell an der Mosel, wo seine vielfältige und intensive Sparkassenausbildung begann.

Im April hatte der Verwaltungsrat der damaligen Bezirkssparkasse Hockenheim den gerade 29 Jahre alt gewordenen Klaus Heidrich zum stellvertretenden Chef gewählt, knapp ein Jahrzehnt später stand er selbst an der Spitze des Geldinstitutes. Im Jahre 1977 übernahm er die Nachfolge des legendären Sparkassenchefs „Schorsch“ Fuchs.

Heidrich überzeugte von Anfang an durch Sachlichkeit und Kompetenz, ergänzt durch seine Offenheit und Herzlichkeit. Als Vorsitzendem des Vorstandes der Sparkasse stand ihm als zweiter Vorsitzender Robert Becker zur Seite, die bis zu ihrer Pensionierung im Jahre 2001 Garanten des Erfolges der Sparkasse waren. In diese Zeit fiel beispielsweise der Bau des Komplexes der Sparkasse in der Stadtmitte.

Zusammen mit der Volkshochschule realisierte man die Idee von Klaus Heidrich, regelmäßig Persönlichkeiten der Zeit und der Zeitgeschichte zu „Hockenheimer Gesprächen“ einzuladen.

Heidrichs kompetenter Rat war in vielen Vereinen gefragt, beim HSV war er sportlich aktiv, er liebte Radtouren und beim HSV trug er auch Verantwortung im Vorstandsteam, besonders lagen ihm das Wohl und die Zukunft der Schüler der Schule am Kraichbach (früher Gustav-Lesemann-Schule) am Herzen, hier war er über zwei Jahrzehnte Impulsgeber und Vorsitzender.

Als Klaus Heidrich 2001 den Vorsitz der Sparkasse übergab, stand das Geldinstitut bestens da, weitaus am längsten in der ganzen Region blieb die Sparkasse Hockenheim selbstständig, grundsätzliche strukturelle Veränderungen im Banken- und Sparkassenbereich führten zur Fusion.

Klaus Heidrich hat in den fünf Jahrzehnten seines Lebens in Hockenheim Spuren hinterlassen. Dies wurde bei der Trauerfeier am Freitag deutlich, bei der viele Weggefährten zusammen mit Ehefrau Ursula und den Söhnen Lutz und Axel mit ihren Familien Abschied nahmen.

Eine Persönlichkeit wie Klaus Heidrich wird künftig in Hockenheim fehlen. ba/Archivbild: Lenhardt

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 21.12.2019