Mit schwarzem Audi Unfall verursacht

Bei dem dunklen Auto, das in der Nacht zum Sonntag in der Philipp- Schwab-Straße bei einem Auffahrunfall mit Fahrerflucht benutzt wurde, handelt es sich um einen schwarzen Audi A3 und nicht, wie am Dienstag berichtet, um einen BMW. Das bestätigte Norbert Schätzle vom Polizeipräsidium Mannheim auf Anfrage unserer Zeitung.

Ein aufmerksamer Hockenheimer, der das Geschehen gegen 4.40 Uhr mitbekommen hatte, wies darauf hin, dass durch die von der Polizei falsch kommunizierte Automarke möglicherweise Zeugen verwirrt werden könnten. Wie berichtet, war der beschädigte Wagen am Sonntagnachmittag vor der Zehntscheune bemerkt worden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Telefon 06205/2 86 00, zu melden. pol

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 05.08.2020