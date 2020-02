Mit Schwung ins Jahr gestartet

Hockenheim.Mit einem Diavortrag von der Unterwasserwelt des Roten Meeres und einem musikalischen Nachmittag ging es schwungvoll durch den Januar im Altenheim St. Elisabeth, nach dem zuvor die Sternsinger mit ihrem Besuch den Jahresreigen eröffnet hatten.

Das Highlight in diesem Monat ist das beliebte Bratapfelfest im Haus. Das Erdgeschoß wurde liebevoll hergerichtet und die Tische luden zum Verweilen ein. Pünktlich zur Mittagszeit eröffnete Daniela Scherz das Fest und gleich zu Beginn wurden die Bewohner und die Gäste der Tagespflege bei einem Quiz über ihr Wissen vom Apfel befragt.

Pfälzer Lieder kommen an

So ein Quizspiel sorgt immer für gute Stimmung und aufgelockerte Atmosphäre. So stimmte Robert Cerato, der für die musikalische Unterhaltung zuständig war, gleich ein paar Pfälzer Lieder an, die von den Bewohnern gern angenommen wurden.

Nach dem Singen war es Zeit für die leckeren Bratäpfel, die vom Küchenteam zubereitet wurden. Das ist ein Gaumenschmaus für alle und man ließ es sich nicht nehmen einen großen Applaus an das Küchenteam zu schicken.

Nach dem leckeren Essen hatte die Sitztanzgruppe des Hauses, unter der Leitung von Birgit Ruder, ihren Auftritt. Jeden Donnerstagnachmittag treffen sich die Senioren und proben Sitztänze, die dann zu den Feiern im Haus aufgeführt werden. Es ist immer wieder schön, anzusehen, wie viel Mühe und Ehrgeiz die Bewohner in ihren Auftritt stecken.

Gedichte und Schunkelrunden

Mit dem Gedicht „Iss Äpfel“, vorgetragen von Evelin Herrmann, ging es im Programm weiter. Danach wurde der Pfälzer Wind besungen und die Bewohner bewegten die Arme im „Wind“. So wurde noch bis zum Schluss geschunkelt und mitgesungen. Mit dem Auf-Wiedersehen-Lied wurde der schöne Nachmittag beendet und man dankte allen Beteiligten, vor allem den ehrenamtlichen Helfern ohne deren Hilfe so ein Fest nicht möglich wäre. zg

