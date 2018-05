Anzeige

„Ich habe die Zehn“, ruft Hussein und hebt stolz ein rundes Plättchen vom Boden auf. Andrea Stumpf, Area-Managerin von „Fit4Future“ sowie die „Fit4Future“-Coaches der Gustav-Lesemann-Schule, Janet Kuch und Marie Kief, begleiten die Kinder beim Aktionstag durch einen Parcours mit sechs Wettkampfstationen. So berichtet es eine Pressemitteilung der Gustav-Lesemann-Schule.

Angeboten wird beim Aktionstag Material passend zu den Inhalten der Module Bewegung, Ernährung und „Brainfitness“ (Englisch für „Gehirn-Tauglichkeit“), so die Pressemitteilung weiter. Die Bewegungsstationen erfordern motorisches Geschick, ein Quiz testet das Wissen über Ernährung und bei den Stationen zum Thema „Brainfitness“ können Körper und Geist trainiert werden. Die Klassen werden an den Stationen in jeweils zwei Gruppen aufgeteilt und wetteifern untereinander um die Verteilung der Punkte. Die Gruppe mit der höchsten Gesamtpunktzahl wird Klassensieger. Es werden Sieger- aber auch Teilnehmerurkunden vergeben.

Nachhaltige Veränderung

„Fit4Future“ ist ein Gesundheits- und Präventions-Programm der DAK-Gesundheit und der Cleven-Stiftung mit dem Ziel, die Lebensgewohnheiten und Lebensstile von Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren nachhaltig positiv zu beeinflussen, so die Pressemitteilung. Der Name bedeutet auf Deutsch in etwa „bereit für die Zukunft“. Mit einer Vielfalt an Methoden, Medien und Material werden Grund- und Förderschulen über einen Zeitraum von drei Jahren unterstützt. Bewegung, Ernährung und „Brainfitness“: Diese drei Themen werden für die „Fit4Future“-Schulen im Verlauf ihrer dreijährigen Teilnahme fester Bestandteil des Stundenplans.