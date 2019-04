Mit Tanzschritten fit halten

Hockenheim.Auf vielfachen Wunsch der Teilnehmer und potenzieller Neu- und Wiedereinsteiger wird der zusätzliche Zumba-Kurs der DJK nach den Osterferien von der vereinseigenen Halle am Nordring, der bisher mittwochs von 19 Uhr bis 20 Uhr stattfand, nun dienstags in die Rudolf-Harbig-Halle verlegt.

Der Kurs beginnt am Dienstag, 30. April, erst um 20 Uhr und endet um 21 Uhr. „Wir erhoffen uns durch die Verlegung des Wochentags und der Uhrzeit einfach mehr Teilnehmer“, begründete der Vorsitzende der DJK, Ludwig Hurst, diesen Schritt. Die Harbig-Halle am Schulzentrum steht den Teilnehmern zu einem Drittel zur Verfügung.

Mit Gabi Käsmacher steht dabei weiterhin die autorisierte und lizenzierte Kursleiterin zu Verfügung. „Zumba ist ein eingetragener Markenname für ein Fitnesskonzept und kombiniert Aerobic mit überwiegend lateinamerikanischen sowie internationalen Tänzen“, teilt Gabi Käsmacher mit.

Mix aus verschiedenen Stilen

Die Musik und die Tanzschritte kommen aus verschiedenen Stilen. Die Tanzschritte des jeweiligen Musikstiles werden innerhalb der Choreographie mit Aerobic-Elementen, zum Beispiel mit Kniebeugen und Ausfallschritten verbunden, um den Belastungsgrad zu steigern. „Zumba-Fitness ist Tanzfitness für jedermann. Jede Stunde ist wie eine Party. Tanzen, lachen, lateinamerikanische Musik und die leicht zu erlernenden Tanzschritte sorgen für absoluten Spaß“, verspricht die engagierte Übungsleiterin.

Die Kursgebühren bleiben unverändert und betragen für die Zehnerkarte für DJK-Mitglieder 50 Euro und für Nichtmitglieder 55 Euro. Kursleiterin Gabi Käsmacher weist ausdrücklich darauf hin, dass die Teilnehmer jederzeit in den Kurs einsteigen können. In den Ferien finden keine Kurse statt, heißt es in einer Pressemitteilung der DJK. Bei Rückfragen steht Gabi Käsmacher unter Telefon 0160/9 79 704 44 oder unter E-Mail gkaesm@hotmail.com zur Verfügung. cry

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 27.04.2019