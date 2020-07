Mit unverminderter Energie für Bedürftige aktiv

Gemeinsames Feiern, Begegnung von Freunden und Austausch von Neuigkeiten, gemeinsame Erinnerung an Geleistetes und Ausblick in die Zukunft – viele selbstverständlich erscheinende Ereignisse haben sich unter dem Einfluss des Coronavirus verändert. Wer wüsste das besser als Manuela Offenloch, die in Hockenheim ein Pflegezentrum und einen Pflegedienst betreibt und seit Monaten peinlich genau darauf bedacht ist, eine Verbreitung des Virus in ihrem Verantwortungsbereich zu verhindern? Als neue Präsidentin des rotarischen Jahres 2020/2021 setzte sie diese Kompetenz bei der Amtsübergabe des Rotary-Clubs ein.

Denn traditionell obliegt dem kommenden Präsidenten die Gestaltung des feierlichen Wechsels, der auch auf Manuela Offenlochs 18. Hochzeitstag fiel. Die nahezu vollzählig, zum großen Teil mit Partnern und Familie erschienenen Clubmitglieder trafen sich im Hof des rotarischen Clublokals „Rondeau“.

Verbundenheit zum Nachwuchs

Der scheidende Präsident Christian Hildenbrand hatte zum Ende seiner Amtszeit die offizielle Ehrung mehrerer Clubmitglieder vorgesehen. Er überreichte nach kurzen Laudationes den „Paul Harris Fellow“ in Form einer Medaille und einer Urkunde (siehe Infobox).

Eine weitere Besonderheit der Stabübergabe war, dass die Jugendorganisation des Clubs, der Rotaract Club Hockenheim-Schwetzingen, ihren Präsidentenwechsel in der großen Runde der Rotarier vornahm. Hier folgt Patrick Ballweg auf Katharina Höschele, der sein Vorstandsteam vorstellte.

Der Nachwuchs machte die enge Verbundenheit zum Rotary Club und besonders zur Präsidentin Manuela Offenloch deutlich, die im vergangenen Jahr mit „liebevoller Strenge“ der bereits 2014 gegründete Jugendorganisation neues Leben eingehaucht und zu einem eigenständigen Platz an der Seite des Rotary-Clubs verholfen hat.

Der scheidende Präsident Christian Hildenbrand berichtete, „sein“ rotarisches Jahr sei keinesfalls nur durch Corona geprägt gewesen. Der Club habe 2019/2020 in eindrucksvoller Weise seine vielfältige helfende Wirkung in der Region und in der Welt gezeigt. So war er im Herbst 2019 erstmals Schirmherr der „Hockenheimer Nacht der Musik“ und hat sich bereiterklärt, dieses Engagement fortzusetzen. Der „Rotary Award“ wurde an drei Projekte in der Region Hockenheim vergeben.

Die Dauerprojekte des Clubs wurden fortgeführt, sei es die Unterstützung des therapeutischen Reitens für schwerstbehinderte Kinder, dem der Club zu einem festen Platz im Unterrichtsangebot der Comenius-Schule verholfen hat, oder die Versorgung des Gartenschauparks Hockenheim mit neuen Bäumen und Spielgeräten.

Broschüre würdigt 15-Jähriges

International hilft der Club seit Jahren einem Trainings- und Rehabilitationszentrum für Menschen mit körperlichen Behinderungen und gesellschaftliche Benachteiligung in Sri Lanka. Auch wenn wichtige öffentlichkeitswirksame Aktionen wie etwa das Glücksrad am Hockenheimer Mai der Corona-Pandemie zum Opfer fielen, wird der Club im kommenden Jahr seine Aktivitäten mit unverminderter Energie fortsetzen, um Bedürftigen zu helfen.

Präsidentin Manuela Offenloch stellte ihr Vorstandsteam vor, das sowohl aus „alten Hasen“ als auch erstmalig im Vorstand tätigen Mitgliedern besteht. Der Rotary Club Hockenheim feiert sein 15-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass hat er eine in ihrer Gestaltung außergewöhnliche Broschüre aufgelegt, die sein Engagement der vergangenen Jahre Revue passieren lässt und den Verantwortlichen ein Gesicht gibt. zg/ob

