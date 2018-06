Anzeige

Johannes Heck schloss seine Ansprache mit dem Wochenspruch: „Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist (Lukas 19,10)“.

Daraufhin feierte die Festgemeinde zusammen das Heilige Abendmahl, zunächst die Jubilare Jahrgang für Jahrgang. In diesem Zuge segnete Pfarrer Johannes Heck die Jubelkonfirmanden erneut und überreichte ihnen die Urkunden.

Am Nachmittag lud die evangelische Kirchengemeinde noch zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen ins Lutherhaus ein, wobei in so manchen Erinnerungen geschwelgt wurde. jh/hs

