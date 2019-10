Mit vereinter Kraft zu frischem Saft

Hockenheim.Herbstzeit ist Apfelzeit. Der Südstadtkindergarten startete deshalb passend zur Jahreszeit und zu seinem Ernährungsprojekt mit seinen Vorschulkindern eine Apfelsaftaktion. Reinhold Gottfried brachte dafür eine mobile Saftpresse mit. Die Vorschuleltern wurden um Apfelspenden für den Tag gebeten, weil der Kindergarten zwar selbst zwei kleine Apfelbäume besitzt, diese aber in diesem Jahr nur sehr wenige Früchte trugen.

Regenwetter verhinderte die Aktion im Garten des Kindergartens nicht. Die Apfelpresse wurde geschützt unter dem großen Sonnenschirm aufgebaut. Die Kinder waren an allen Schritten beteiligt. In kleinen Gruppen holten die Erzieherinnen Lisa Rösler und Iris Schlampp die Vorschüler aus allen fünf Gruppen in den Garten. Zunächst wuschen sie die Äpfel an der Waschstation und schnitten sie dann an der Schneidestation in vier Stücke.

Anschließend wurde es spannend: Die Kinder drehten zunächst unter Anleitung die Apfelstücke durch ein Schneidegerät. Mit großem Spaß bedienten sie im Wechsel die Kurbel. Dann wurde die Presse aufgesetzt und die Kinder durften den Presshebel bedienen. Es gab viele erstaunte „Ahs“ und „Ohs“, als der erste Saft in die untergestellte Schüssel lief und der Stolz auf die eigene Leistung war in den Kindergesichtern deutlich zu lesen.

Gelee selbst zubereitet

Ob Klein oder Groß, alle waren mit Feuereifer und Freude bei der Sache. Es wurde Gespräche über den Apfel geführt, und auch einige Apfellieder erklangen im Garten. Im Anschluss probierten die Kinder den selbst gepressten Apfelsaft. Auf die Frage, wie er denn schmecke, gab es nur eine Antwort: „Lecker, das könnte ich jeden Tag trinken.“

Die nachhaltige Aktion wurde an den Folgetagen durch Herstellen von Apfelgelee, Filterexperimente des Saftes und andere Aktionen zum Apfel in den Gruppen weitergeführt. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 18.10.2019