Mit Videoclips auf Stimmenfang gegangen

Von Corona-Knick keine Spur: Wenn in der kommenden Woche der Jugendgemeinderat gewählt wird, gibt es trotz der Einschränkungen durch die Pandemie deutlich mehr Bewerber als bei der vorangegangenen Wahl. Von Montag, 30. November, bis Samstag, 5. Dezember, können 1534 Wahlberechtigte zwischen 14 und 21 Jahren die Vertreter ihrer Interessen in den städtischen Gremien bestimmen.

Zwölf Stimmen hat jeder Wähler zu vergeben. Während 2018 gerade mal ebenso viele Kandidaten zur Auswahl standen, sind es in diesem Jahr 18, stellt Sabine Seip, die die Wahl bei der Stadtverwaltung im Fachbereich Soziales, Bildung, Kultur und Sport betreut, erfreut fest.

Dabei halten sich jeweils neun Neulinge und Bewerber mit Erfahrung genau die Waage. Der dienstälteste Jugendgemeinderat auf der Liste ist Benno Lerch: Der amtierende Vorsitzende des Jugendgemeinderats gehört dem Gremium seit 2014 an.

Mit Ronja Dörflinger, Philipp Kramberg, Fatma Nur Cesur, Sabrina Brunner, Tom Münkel und Israa Salameh gibt es gibt es sechs Kandidaten, die bereits in ihre dritte Amtsperiode gehen würden, sollten sie gewählt werden. Ali Yahya Düger und Nathalia Marques Miguel haben seit zwei Jahren mitbestimmt.

Frischen Wind mitbringen möchten Adrian Nowak, Julie Doser, Joris Krämer, Clemens Herzog, Sezei Uzun, Fabrizio Staiger, Xenia Heer, Sebastian Schrepp und Metehan Sahan.

Für die Bewerber ist es dieses Mal etwas schwieriger, sich bekannt zu machen, erklärt Sabine Seip, denn durch Corona fällt nicht nur die Kandidatenvorstellung in der Stadthalle aus, auch die Informationsbesuche in den Schulen mussten gestrichen werden. Vor den vorigen Urnengängen waren die Nachwuchsvertreter von Klasse zu Klasse gezogen und hatten erklärt, warum es wichtig ist, den Kindern und Jugendlichen eine Stimme zu geben.

Fragestunde auf Youtube-Kanal

Nicht ganz so wie geplant verlief auch der Tag der Jugend, der am 17. Oktober am Hockenheimring im Fahrerlager zur Kandidatengewinnung und Werbung auf dem Programm stand. Das Event als E-Kart-Turnier für Jugendliche ab 16 Jahren in Zusammenarbeit mit der Emodrom GmbH war zwar Corona-konform organisiert, musste aber abgebrochen werden, nachdem ein Teilnehmer in die Bande gefahren war. Ein neuer Anlauf soll im kommenden Frühjahr unternommen werden. Das Event 2018 für die Schüler ab Klasse acht hatte am Grillplatz im Gartenschaupark stattgefunden. Der war auf Initiative des Jugendgemeinderats damals frisch ausgestattet worden – ein gutes Beispiel für die Arbeit. Die „Neuen“ haben mit der Skateranlage schon einen Schwerpunkt sicher.

Die Bewerber haben aus der aktuellen Situation das Beste gemacht und sich auf die sozialen Netzwerke konzentriert. Sie boten Fragestunden auf dem Youtube-Kanal des Jugendgemeinderats an und drehten kleine Clips, in denen sie die Motivation für ihre Kandidatur darstellen. In den weiterführenden Schulen war die Wahl ebenfalls Thema, hier gibt es jeweils Beauftragte.

Nun hoffen die Verantwortlichen der Stadtverwaltung, dass neben der Zahl der Bewerber auch die Wahlbeteiligung wieder steigt. Die hatte 2018 mit 16 Prozent ebenso eine Delle erlitten, war um fünf Prozentpunkte niedriger gewesen als 2016. Sabine Seip hofft, dass durch die Aktivitäten diesmal die 30-Prozent-Marke geknackt wird. Dabei macht das Coronavirus auch die Stimmabgabe etwas komplizierter. Das Jugendzentrum fällt als Wahllokal aus und in den Schulen dürfen nur die dort Unterrichteten wählen. Doch das sind ja keine echten Hindernisse.

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 28.11.2020