Mit viel Temperament und Spiellaune

„15 Dienstage ohne Proben und drei mit liegen hinter uns, sie sind eingeladen zu hören, was wir in der kurzen Zeit für sie einstudiert haben“, Orchestervereinsvorsitzende Gabriele Christ erinnerte an den sofortigen Stopp aller Pläne der Stadtkapelle mit dem Lockdown im März. Zu den Ausfällen gehörte auch das Gemeinschaftskonzert mit der Königlichen Philharmonie aus Bocholtz und ein Wettbewerb

...