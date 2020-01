Mit Weihbischof Birkhofer im Dialog

Zur Visitation der Seelsorgeeinheit weilt an diesem Freitag, 24. Januar, Weihbischof Dr. Peter Birkhofer mit einem Visitationsteam der Erzdiözese Freiburg in Hockenheim. Vorgesehen sind ausführliche Gespräche mit beruflichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern der Seelsorgeeinheit. Grundlage der Gespräche ist unter anderem ein 64-seitiger Selbstbewertungsbericht, der von der Seelsorgeeinheit erstellt wurde.

Zur öffentlichen Rückmeldung des Weihbischofs, also der Zusammenfassung der Visitation, sind alle Interessenten am Samstag, 25. Januar, um 17 Uhr in das Gemeindehaus St. Christophorus eingeladen. Um 18 Uhr ist ein gemeinsamer Gottesdienst der gesamten Seelsorgeeinheit in der St. Georgskirche vorgesehen, beim anschließenden Stehempfang in St. Christophorus wird die Möglichkeit zu gemeinsamen Gesprächen sein. ba

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 24.01.2020