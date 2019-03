Mit Yoga lange fit bleiben

Gerade in der zweiten Lebenshälfte, wenn Beweglichkeit und Kraft ganz allmählich nachlassen, kann man sich mit Yoga auf vielfältige Weise Gutes tun, heißt es in einer Pressemitteilung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Behutsam, immer angepasst an die eigenen Möglichkeiten, ganz ohne Leistungsdruck, werden die Teilnehmer durch eine sanfte Yogastunde geführt. Auf sanfte Weise wird der Körper in allen Bereichen beweglicher, kraftvoller und ins Gleichgewicht gebracht. Die wohltuenden Wirkungen sind schon nach kurzer Zeit spürbar.

Das wirkungsvollste Instrument im Yoga ist der Atem, ein sehr wichtiger Bestandteil dieser Yogastunden. Wenn der Atem bewusst erlebt und eingesetzt wird, fördert er wesentlich die Gesundheit und bringt Erholung für Körper und Geist, sodass auch die Fähigkeit sich zu konzentrieren, sich Dinge zu merken und geistig flexibel zu bleiben, positiv beeinflusst wird. Die Tiefenentspannung am Ende jeder Stunde stärkt das Immunsystem und führt zu mehr innerer Ruhe und Ausgeglichenheit. Yoga hilft, die innere Balance zu finden und sich rundum wohlzufühlen.

Die Kurse finden einmal wöchentlich statt: mittwochs ab dem 3. April von 9.30 bis 10.45 Uhr beziehungsweise 11 bis 12.15 Uhr, freitags ab dem 5. April von 9.30 bis 10.45 Uhr beziehungsweise 11 bis 12.15 Uhr. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 26.03.2019