Mit zartem Kontaktwunsch per Brief fing alles an

Freundschaften über Staatsgrenzen hinweg gibt es viele. So besteht in diesem Jahr die Städtepartnerschaft zwischen Hockenheim und dem französischen Commercy seit 50 Jahren. Im Jahr 1970 wurde die Verbindung durch die Unterzeichnung der gemeinsamen „Jumelage“ feierlich in Commercy besiegelt, wie die Stadt Hockenheim mitteilt. Das hätte gebührend gefeiert werden sollen, schon im vergangenen Herbst hatte die Stadtverwaltung zu Beiträgen aufgerufen. Doch dann durchkreuzte die Corona-Pandemie die Pläne.

Wie kam es eigentlich, dass Hockenheim und Commercy Partnerstädte wurden? Der Anfang lag in einem Brief, der am 19. Juli 1957 anlässlich des Wunsches einer Kontaktaufnahme von jungen Hockenheimern, allesamt Mitglieder der Jungen Union, verschickt worden war. Die Intention der jungen Hockenheimer war der europäische Gedanke um eine friedliche Zukunft. Geprägt von den Schrecken des Krieges wollten sie anstelle des Hasses die Liebe und Verständigung setzen.

Die Briefe gingen mit einem Empfehlungsschreiben des Hockenheimer Stadtpfarrers an die Pfarrämter von vier Städten: Toul, Lunéville, Commercy und St. Nicolas du Port. Bereits am 23. Juli 1957 bestätigte der Pfarrer von Commercy den Eingang des Schreibens und teilte mit, dass er den Brief an interessierte junge Leute weitergegeben hat.

Eine Antwort traf am 9. August 1957 bei Adolf Stier, dem damaligen Vorsitzenden der Jungen Union Hockenheim und späteren Ehrenbürger Hockenheims, der im Januar 2019 verstorben ist, ein. Der Absender: Pierre Malard aus Commercy.

Die Junge Union schrieb noch am selben Tag zurück und am 28. September 1957 kam eine Delegation, bestehend aus Walter Dietrich, Wolfgang Döring, Bernhard Eustachi, Heinrich Eustachi, Heinrich Neuberger, Hermann Orians, Heinrich Schmeckenbecher und Adolf Stier, in Commercy an.

Ein gutes halbes Jahr später, im Mai 1958, begrüßte die Junge Union 14 junge Menschen aus Commercy in Hockenheim. Um die persönlichen Kontakte zu vertiefen, traf man sich bald auch auf halbem Weg - der Anfang war gemacht.

Völkerkreuze entstehen 1961

Bereits vor der Unterzeichnung der offiziellen Partnerschaftsurkunde am 18. April 1970 durch Bürgermeister Dr. Kurt Buchter und seinem französischen Kollegen Pierre Santoni kam die Idee auf, in den beiden Städten ein Monument als Zeichen für den gemeinsamen Willen der deutsch-französischen Verständigung und länderübergreifenden Freundschaft zu errichten. Daraufhin wurden im Jahre 1961 die Völkerkreuze in Commercy und auch in Hockenheim feierlich eingeweiht.

Von damals an sind Verbindungen gewachsen. Aus den gemeinsamen Zusammenkünften entstand 1976 der Freundeskreis Hockenheim-Commercy. Dieser füllt die städtepartnerschaftlichen Beziehungen durch regelmäßige gegenseitige Besuche und Veranstaltungen mit Leben.

Es finden jährlich über 20 Begegnungen auf schulischer-, Vereins- und Verwaltungsebene statt, bei denen der Freundeskreis immer aktiv beteiligt ist. Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem Schüleraustausch statt. Die Jugend ist nämlich die Grundlage für eine lebendige Städtepartnerschaft in der Zukunft, wie die Stadt schreibt.

Als Hockenheim im vergangenen Jahr das 1250. Jubiläum seiner ersten urkundlichen Erwähnung im Lorscher Codex mit Delegationen aus allen Partnerstädten feierte, war Jérôme Lefèvre ebenfalls dabei. Dieses Jahr wären die beiden Rathäuser erneut zusammengekommen, doch die Pandemie hat die Feierlaune verdrängt, obwohl Reisen zwischen Frankreich und Deutschland wieder problemlos möglich sind. Viele Mitglieder der Freundeskreise zählen aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe, so dass das Feiern später nachgeholt werden muss. Der Hockenheimer Freundeskreis hofft, dass zumindest die Jubiläumsweinprobe noch stattfinden kann. zg/mm

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 05.08.2020