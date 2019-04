Mit zehn Dioptrien ganz bei sich

Sie wird als Deutschlands beliebteste und bekannteste TV-Landfrau gehandelt – obwohl es sie in Wirklichkeit gar nicht gibt. Denn wenn die unvergleichlich bodenständige Frau Wäber bei den Stars der Volksmusik ihre entwaffnende Bauernschläue auspackt, steckt doch immer Hansy Vogt hinter der megastarken Brille. Im Interview berichtet Vogt über seinen Solo-Auftritt am Sonntag, 28. April, um 17 Uhr in der Stadthalle.

So viel von Frau Wäber gab’s noch nie am Stück auf der Bühne zu erleben, oder?

Hansy Vogt: Das ist tatsächlich das erste komplette Soloprogramm von mir. Bisher war Frau Wäber immer nur in gemischten Programmen vertreten. Der erste Teil gehört komplett ihr, und im zweiten Teil oute ich mich als Fahrer von Frau Wäber.

Wie fühlt sich das für Sie an, wenn Sie als Frau Wäber komplett im Mittelpunkt stehen?

Vogt: Das fühlt sich auch nach zweieinhalb Jahren immer noch sensationell an, dass ich die Figur so ausführlich spielen darf. Frau Wäber hat ja eine gewisse Narrenfreiheit. Sie ist tagesaktuell, erzählt Geschichten aus dem Leben, süffisant. Sie hält der Gesellschaft den Spiegel vor, ist witzig, aber nicht schlüpfrig – einfach nur herzerfrischend.

Ist so etwas schwieriger als das Schlüpfrige?

Vogt: Es kommt immer darauf an, wie man Themen verkauft. Wenn Frau Wäber Derartiges anspricht, tut sie das viel blumiger, sie nähme keine Worte in den Mund, die die Zuschauer erschrecken lassen. Die wissen aber trotzdem genau, worum es ihr geht.

Das heißt, Frau Wäber hat durchaus auch eine Botschaft?

Vogt: Erstmal verortet sie sich in der Gastspielstadt, etwa zum Nahverkehrsangebot oder eine lokale Spezialität. Dann nimmt sie sich die Situation vor Ort vor, was in Hockenheim los ist und kommt so ins Gespräch mit den Leuten. Dabei kommen Themen wie der technische Wandel zur Sprache – wenn sie niemanden findet, der ihren Videorecorder repariert. Aber natürlich redet sie auch über die Fußballnationalmannschaft mit.

Und was folgt im zweiten Teil?

Vogt: Da berichte ich über Frau Wäber: Wie ist die Figur entstanden, was passiert neben ihr, dazu mache ich Personality-Kabarett, erzähle viel von meinem Leben, wie das bei mir losging, von meiner Großfamilie und warum ich auf die Bühne gegangen bin. Das ist für die Zuschauer spannend, weil sie eine ganz andere Art von Humor kriegen, weniger Schenkelklopfer, sondern etwas hintergründiger.

Und das ist komplett authentisch?

Vogt: Und ob. Frau Wäbers Brille zum Beispiel ist ein Erbstück von meiner Oma – die hat plus zehn Dioptrien, und das ist die Sichtweise von Frau Wäber. Von meiner Oma Emma habe ich außer der Brille aber auch viel Humor geerbt.

Wie kommt man mit so einer irritierend starken Sehhilfe auf der Bühne klar?

Vogt: Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und genieße es, meinen Raum für mich zu spüren. Ich sehe das Publikum nur stark verschwommen und bleibe so ganz bei mir.

