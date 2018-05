Anzeige

Gutscheine andernorts einlösbar

Bis Ende des Jahres seien alle angebotenen Trainings auf dem Fahrsicherheitszentrum buchbar und werden von erfahrenen ADAC Trainern geleitet. Ab Januar 2019 könne das Angebot an DVR-gesiegelten Fahrsicherheitstrainings für Einzel- und Firmenkunden in gewohnter Qualität unter anderem im ADAC Fahrsicherheitszentrum Rhein-Main in Gründau gebucht werden. „Die Gutscheine des Hockenheim-Ring FSZ sind auch nach dem 31. Dezember 2018 auf allen ADAC Fahrsicherheits-Plätzen, -Anlagen und -Zentren, das bedeutet bundesweit an über 50 Standorten, einlösbar“, heißt es in der Pressemitteilung des Automobilclubs.

Der ADAC Hessen-Thüringen fokussiert sich zukünftig noch stärker auf seine modernen Fahrsicherheitszentren Rhein-Main (Gründau) und Thüringen (Nohra bei Weimar). Beide besitzen in diesen Bundesländern mit ihren umfassenden Angeboten an PKW-, LKW-, Bus-, Ackerschlepper- und Motorrad-Fahrsicherheitstrainings, Trainings für junge Fahrer, Senioren sowie für Spezialfahrzeuge eine Alleinstellung in der dortigen Verkehrssicherheitsarbeit.

„Ob und wie viele Mitarbeiter das Angebot zur Übernahme annehmen werden, können wir zum derzeitigen Zeitpunkt nicht sagen“, erklärte Oliver Reidegeld auf Nachfrage. Die zehn Vollzeit-Mitarbeiter in Hockenheim haben laut Andreas Hartel die Möglichkeit, übernommen zu werden: „Es gehen keine Arbeitsplätze verloren“, hatte der FSZ-Geschäftsführer im April gesagt.

Das Fahrsicherheitszentrum am Hockenheimring bietet seit Frühjahr 2004 Fahrsicherheitstrainings ebenso an wie sportive Trainings. Die Kunden kommen laut ADAC vorwiegend aus der Rhein-Main-Neckar Region. mm/zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 30.05.2018