Mitarbeiter in Mittelpunkt zu stellen lohnt sich

Ist es das Gefühl, zu Freunden ins Büro zu kommen? Der Spaß bei der Arbeit? Der gute Kaffee und das Zusammenfrühstücken? Sind es die „wilden Weihnachtsfeiern“, die Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung, der Teamgeist oder ist es einfach alles zusammen? Auf alle Fälle ist es erfolgreich, wie Aubex-Geschäftsführer Sven Fillinger beim Hockenheimer Unternehmer-treffen vor rund 60 interessierten Gästen berichtete. Denn sein Unternehmen bekommt auf Arbeitnehmer-Bewertungsportalen sehr positive Resonanzen – und das wiederum ist ein wichtiges Entscheidungs-kriterium für potenzielle künftige Mitarbeiter in Zeiten des Fachkräftemangels.

„Experten sprechen mittlerweile von einem Arbeitnehmermarkt“, verwies zuvor der städtische Wirtschaftsförderer Donald Pape in seiner Begrüßungsrede auf die Wichtigkeit des Themas. Kurz gab Pape Einblick in das erfolgreich abgeschlossene Pilotprojekt, mit dem weite Teile des Talhauses nun mit Glasfaseranschlüssen bis ins Gebäude versorgt werden können. „Unser Gewerbegebiet Talhaus ist in weiten Teilen für die Digitalisierung und die Wirtschaft 4.0 infrastrukturell bestens aufgestellt“, so Pape.

Wichtig für die unternehmerische Zukunft ist neben der Infrastruktur aber vor allem der Mitarbeiter. „Voraussetzung ist die bewusste Entscheidung, den Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen“, sagte Fillinger und zitierte Virgin-Gründer Richard Branson: „Kümmern Sie sich um ihre Mitarbeiter, diese kümmern sich um Ihre Kunden.“

Um ihre Mitarbeiter kümmert sich die Firma Aubex seit mittlerweile zehn Jahren, wie Geschäftsführer Martin Hoffmann berichtete. Das Unternehmen betreue im IT-Bereich Kunden im automobilen Sektor, im Bereich Datenschutzmanagement ist es branchenübergreifend tätig. Für die inzwischen 40 Mitarbeiter, so Fillinger, habe man die Angebote kontinuierlich weiterentwickelt. Angefangen mit einem Tischkicker habe man inzwischen ein betriebliches Gesundheitsmanagement mit verschiedenen Bausteinen etabliert.

Mit Yoga für ein besseres Klima

Christine Grein-de Lima, zertifizierte Yoga-Lehrerin, und Achtsamkeits-Coach Alexander Berger gaben praktische Einblicke in ihre Arbeit bei Aubex. Studien, so Grein-de Lima, belegen, dass Business-Yoga dem Körper nutze, Regeneration biete, den Teamgeist fördere und die Arbeitszufriedenheit steigere. „Yoga holt einen da ab, wo man gerade ist“, unterstrich die Referentin.

Berger belegte anhand wissenschaftlicher Studien den positiven Effekt von Achtsamkeitstrainings für Unternehmen. „Hauptthema ist die Selbstfürsorge, die die Eigenverantwortlichkeit einschließt. Achtsamkeit heißt, im Moment zu sein, völlig frei von Motiven und Wünschen.“ Die Absolvierung von Achtsamkeitstrainings führe unter anderem zu mehr Kreativität.

„Starten und vorleben!“, lautete das Credo von Fillinger zum Schluss, bevor die Gäste die Möglichkeit zum Netzwerken und Austauschen beim Unternehmertreffen nutzten. zg

