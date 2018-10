Mitreißende Melodienbögen

Saftig grüne Wiesen, steile Klippen und immer freundliche Menschen zeichnen die grüne Insel Irland aus. Die irische Bevölkerung legt Wert auf Tradition, Stepptanz und besonders auf ihre typische Musik, denn musische Künste sind auf der Insel im Atlantischen Ozean unentbehrlich.

Auf diese Art und Weise lässt sich die Heimat des Sänger und Songwriter Kieran Goss am treffendsten beschreiben. Er entführt Reisewillige am Samstag, 27. Oktober, 20 Uhr, im Kulturhaus Pumpwerk in diese Welt. Mit seinen romantischen Songs und diversen Platinalben (unter anderem „Red Letter Day“ und „Worse Than Pride“) zählt er weit über die heimatlichen Grenzen zu den populärsten Sängern. Der Singer/Songwriter gilt als einer der führenden Musiker Irlands und ist mittlerweile so etwas wie eine Institution.

Liebenswürdig und spitzbübisch

Über die vergangenen 20 Jahre entwickelte sich seine Karriere konstant, führte zu diversen mit Platin veredelten Alben und seine qualitativ hochwertigen Songs mit einfachen, aber mitreißenden Melodiebögen überzeugen Fans rund um den Globus. Doch ein Tonträger kann immer nur einen Teil des Ganzen wiedergeben, denn live auf der Bühne entfaltet sich das ganze Können des charmanten Entertainers.

Ein Abend mit Kieran Goss beinhaltet großartige Songs, die aus tiefstem Herzen mit charmanter Liebenswürdigkeit und spitzbübischen Humor dargeboten werden. Darauf dürfen sich die Besucher freuen. zg

