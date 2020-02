Mitspieler sind jederzeit willkommen

Boule-Wart Thomas Schwartz hießt die Mitglieder zur Hauptversammlung der Boule-Abteilung des Ski-Clubs willkommen. Es wurde zuerst das Jahr 2019 Revue passieren gelassen, auf den Trainingsbetrieb und die Ergebnisse der offiziellen Rhein-Neckar-Liga (Bezirksliga) des Deutschen Pétanque Verbands (DPV) und der inoffiziellen Hardt-Liga eingegangen.

Erfreulich sei, dass die Boule-Mannschaft des Ski-Clubs ihr Ziel, die Bezirksliga zu halten und auch in diesem Jahr erneut teilzunehmen, erreicht hat. Ferner wurde ein sehr guter dritter Platz in der Staffel Nord-West der Hardt-Liga 2019 belegt und damit nur knapp die Teilnahme an der Finalrunde in Oberhausen verfehlt. Im Anschluss an den Rückblick wurde einstimmig beschlossen, auch 2020 an beiden Ligen teilzunehmen und den Trainingsbetrieb wie gehabt an jedem Montag und Mittwoch, jeweils um 18 Uhr, stattfinden zu lassen. Hierbei soll eine gezielte Vorbereitung auf den Ligabetrieb erfolgen, so dass die Sportler den für 2020 gesetzten Zielen gerecht werden können.

Demokratischer Sport

Unterstützung erhält Thomas Schwartz bezüglich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durch Fabrice Kühnhenrich, der sich bereiterklärte, die Tätigkeit als Pressewart für die Boule-Abteilung zu übernehmen.

„Der Pétanque-Sport ist der demokratischste Sport überhaupt“, stellt Thomas Schwartz fest. „Er kann in einer Mannschaft Alt und Jung, Frau und Mann oder körperlich Gesunde und Beeinträchtigte vereinen. Wir freuen uns alle über jeden, der unseren Sport näher kennenlernen möchten.“

Wer sich über den Pétanque-Sport generell informieren möchte oder Interesse an einem Schnuppertraining bei der Boule-Abteilung des Ski-Clubs hat, kann dies an jedem Montag und Mittwoch (außer an Spieltagen der Hardt-Liga) um 18 Uhr auf dem Außengelände des Ski-Clubs Hockenheim im Altwingertweg tun. fk

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 07.02.2020