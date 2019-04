Mitstreitern für die Umwelt eine Heimat gegeben

Seit den 1960er Jahren war jede Dekade wärmer als die vorherige. Gletscher schwinden, der Meeresspiegel steigt an. Das Klima in der Rennstadt gleicht dem, vor noch wenigen Jahrzehnten in Mailand. Die Folgen des menschengemachten Klimawandels sind nicht zu leugnen. Statt jedoch den Kopf in den Sand zu stecken und aufs Ende zu warten, engagieren sich immer mehr Menschen für ein Umdenken und eine Kehrtwende im zerstörerischen Verhalten.

Im Fall der Aktion „Plant-for-the planet“ sind diese Menschen noch besonders jung, deshalb aber keineswegs weniger engagiert. Am gestrigen Tag des Baumes hatte eine Gruppe der jungen Klimabotschafter ans Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium geladen, um der Emission schädlicher Treibhausgase symbolisch etwas entgegenzusetzen und mit der Pflanzung einer Winterlinde ein Zeichen zu setzen, für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Planeten.

Mit von der Partie waren auch die Stadt Hockenheim und das Gauß-Gymnasium selbst. Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg eröffnete die Veranstaltung und freute sich darüber, dass viele Mitarbeiter der Stadt dem Aufruf gefolgt waren, ihre Mittagspause einem guten Zweck zu widmen und an der Aktion teilzunehmen. Jakob-Lichtenberg lobte das Engagement der jungen Klimaschützer und verwies auch auf deren Verkauf der „Guten Schokolade“, mit dessen Erlös Bäume in Südamerika gepflanzt werden. „Das ist natürlich auch eine prima Entschuldigung dafür, Schokolade zu essen“, sagte er grinsend, „ich habe jedenfalls immer eine Reserve im Schreibtisch.“

Anja Kaiser, die Schulleiterin des Gauß-Gymnasiums, freute sich darüber, dass gerade ihre Schule ausgewählt wurde, um dort einen Baum zu pflanzen. Kaiser betonte, dass sich die Kinder bereits vor den „Fridays for Future“ mit Aktionen gegen den Klimawandel eingesetzt hatten und lobte ihren Ansatz, nicht nur zu demonstrieren, sondern aktiv einen Beitrag zur Verbesserung der Lage zu leisten. Im November wird die Schule auch Austragungsort einer Akademie von „Plant-for-the-planet“ sein, wo sich weitere Kinder zu Klimabotschaftern ausbilden lassen können. Zum Gauß haben die Hockenheimer Klimaaktivisten übrigens gleich eine doppelte Verbindung: Lia Mayrock und Hannah Lampert, auf die die Gruppe zurückgeht, werden die Schule ab dem kommenden Schuljahr besuchen – ihre beiden Mitstreiterinnen Zoe und Valza gehen dort bereits zur Schule.

Unterstützer in der Schule

Dort haben sie bereits jetzt Mitstreiter gefunden. Die Schülerfirma verkauft in den Pausen ebenfalls die „Gute Schokolade“. Auch gestern war die Schülerfirma mit einem Stand vertreten, betreut von René Braun aus der 9c: „Gerade für Schüler ist es leichter, die Schokolade bei uns zu kaufen, als hinaus zum Globus zu fahren“, sagte er.

Bei der Pflanzaktion packten alle Klimabotschafter mit an. Tatkräftige Unterstützung erhielten die Schüler von unserem Kinderreporter Fred Fuchs, der zusammen mit ihnen fleißig Erde in das Loch schippte. Bei dem Baum handelt es sich um eine Winterlinde. Die wurde von der Stadtgärtnerei ausgewählt, weil sie mit Blick auf den Klimawandel besonders zukunftsträchtig ist, wie Stadtgärtnermeister Matthias Degen erklärt. Die Winterlinde ist in diesen Gefilden heimisch und sehr resistent gegen Trockenheit. Degens Kollege Tom Steinmann erläutert im Gespräch mit unserer Zeitung: „Die Winterlinde ist auch sehr insektenfreundlich. Statt wie die meisten anderen Bäume blüht sie erst im Sommer und bietet so Bienen und vor allem Hummeln noch Nahrung.“

Wichtiger Beitrag

Nun steht die Winterlinde auf dem Pausenhof des Gauß-Gymnasiums, unweit des Schulbiotops und leistet ihren Beitrag gegen den Klimawandel. Immerhin wird ein Viertel der weltweiten Treibhausgas-Emissionen von Bäumen aufgenommen, wie Schulleiterin Kaiser betonte. Eine Tatsache, die der Menschheit wertvolle Zeit schenken kann, um ihr Verhalten zu ändern. Stück für Stück und Baum für Baum.

Info: Informationen zur Akademie unter www.plant-for-the- planet.org/de/mitmachen

