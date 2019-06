Mittsommer mit Pestumzug und Musik gefeiert

Passend zum uralten Fest der Sommersonnenwende, dem längsten Tag des Jahres, öffnete der Ochinheimer Mittelaltermarkt am Freitag besonders lange seine Tore. Und bot seinen Besuchern wieder ein volles Programm, das sie wie an den weiteren Markttagen in die Welt der Ritter, Edelleute und Handwerker abtauchen ließ.

Den Reigen des Bühnenprogramms eröffnete Gauklerkönig Fabio mit

...