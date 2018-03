Anzeige

Der AGV Belcanto lädt am Samstag, 10., und Sonntag, 11. März, zu seinem Konzert „AGV in the Mix, Vol. 2018“ in die Stadthalle nach Hockenheim ein. Am Wochenende hat Hockenheims moderner Chor zum ersten Mal mit der Band geprobt.

Vereinsvorsitzende Jessica Wooley freut sich über das Ergebnis: „Unser Mix an Liedern klingt mit Klavier schon richtig gut. Nach der Probe mit der Band hatten wir alle ein Strahlen im Gesicht. Man merkt jetzt richtig, wie sich alle auf das bevorstehende Konzert freuen.“ Wooley ist sich sicher, dass der Funke bei Liedern von Udo Lindenberg, Alicia Keys oder Rammstein auch auf die Zuschauer überspringen wird: „Unser Mix an vier verschiedenen Stilrichtungen soll zeigen, wie vielfältig der Belcanto über die Jahre geworden ist.“ Auf dem Programm stehen neben Swing und Disney ein Deutschpop- und ein internationaler Rock/Pop-Teil.

Am letzten choreografischen Feinschliff arbeiten die 50 Sänger während zusätzlicher Sonderproben. Wooley, zugleich Choreografin des Vereins, zeigt sich auch hier zufrieden: „Vor allem unsere Männer hatten am Anfang etwas zu kämpfen, bekommen die Schritte aber mittlerweile prima hin.“ Der musikalische Leiter Özer Dogan kümmert sich nebenbei um die Koordinierung der professionellen Sound-, Licht- und Videotechnik.