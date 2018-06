Mobil unterwegs dank Sonne

Anzeige

Für den kleinen Niclas hätte Solarmobilität nicht begreifbarer sein können: Sein eigenes, selbst gebautes, Solarmobil hielt er erstaunt über den Motorraum des Audi A3, der von Robin Jaus in Eigenregie umgebaut wurde. So viel Technik, da staunte der kleine Mann nicht schlecht – wo doch sein Holzgefährt einfach nur ein kleines Solarmodul benötigte.

Der junge Elektroningenieur hingegen musste mehr Masse in Schwung bringen, als er sich vor einiger Zeit entschied, seinen Wagen auf Solarenergie umzurüsten. „Ich war auf der Autovision und sah Studentenprojekte, die sich genau mit diesem Thema auseinandersetzten“, erzählte er. Als Werkstudent bei Daimler inspirierte ihn diese Herausforderung zusätzlich, zumal „mir die hohen Leistungsbereiche und die Stille sehr gut gefielen.“ Heute arbeitet er bei Mercedes Benz Technology im Bereich Autonomes Fahren.

An diesem Morgen vor der Zehntscheune aber ging es um sein Steckenpferd, also die Solarenergie und die automobile Umsetzung von Zukunftsvisionen, die im Heute und Hier angekommen sind. Gleich mehrere Fahrzeuge hatte die Agendagruppe Solardrom – Bürgersolar Verein Hockenheim mit auf den Platz gebracht. Matthias Schöllkopf, Sprecher der Gruppe, lud ein, sie alle zu erkunden: vom Toyota Auris Hybrid, Renault Clio und Hyundai ioniq elektro bis hin zum neuesten Produkt eines Startup-Unternehmens aus München: dem Sion. Ein nachhaltiges Fahrzeug, so seine Schöpfer. Schon 2019 sollen die ersten Fahrzeuge ausgeliefert werden. Das Elektroauto hat eine Reichweite von 250 Kilometern und sogar eine Anhängerkupplung sowie eine nutzerfreundliche Wartungsfähigkeit.