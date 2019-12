Modellprojekt mit mustergültiger Energiebilanz

Das Gebäude der Louise-Otto-Peters-Schule hat die Erwartungen in Sachen Energieeffizienz, die der Rhein-Neckar-Kreis als Erbauer und Träger an den Neubau der Beruflichen Schule hatte, voll erfüllt. Der Energieverbrauch der 2017 in Dienst gestellten Einrichtung lag im Jahr bei 114 000 Kilowattstunden, während über die Photovoltaikanlage 196 000 Kilowattstunden erzeugt wurden. Diese Zahlen, die der Leiter des Eigenbetriebs Bau, Vermögen und Informationstechnik des Kreises, Jürgen Obländer, vorstellte, beeindruckten auch Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder, die am Freitagmorgen die Schule besuchte.

Landrat Stefan Dallinger erinnerte an das ehrgeizige Klimaschutzkonzept, das sich der Rhein-Neckar-Kreis vor fünf Jahren gegeben habe. Das Schulgebäude sei von der Bilanz ein Plusenergiegebäude mit innovativer Technik. Der Bund habe den Eisspeicher gefördert.

540 Zähler messen Daten

Jürgen Obländer erinnerte daran, dass die Planung Ergebnis eines Architektenwettbewerbs war, den das Schwetzinger Büro Roth.Architekten.GmbH gewann. Das Z-förmige Gebäude hat eine Eingangshalle mit Aufenthaltsbereich, der auch für Veranstaltungen genutzt werden kann. Im Erdgeschoss gehen zwei Flügel ab: einer für Verwaltung, Lehrerarbeitsplätze und Lehrerzimmer, der andere Praxisräume etwa für Pflege und Küche. Im Obergeschoss sei der Foyerbereich etwas kleiner, in den beiden Flügeln seien überwiegend Klassen- und Fachräume untergebracht.

Das Bauwerk sei als Passivhaus geplant gewesen, im Lauf des Planungsprozesses sei ein Energiehaus Plus daraufgesetzt worden, weil der Bund eine Schule als Modellprojekt gesucht habe. Seit zwei Jahren melde der Kreis die Daten aus dem laufenden Betrieb an den Bund weiter. Dafür seien im Gebäude 540 Zähler verbaut worden, die pro Jahr 19 Millionen Daten fürs Monitoring liefern, berichtete Obländer.

Der Eisspeicher, der unter dem Parkplatz ins Erdreich gebaut wurde, hat ein Fassungsvermögen von 80 000 Litern, das habe bis in den November gereicht, um dem Gebäude über Wärmepumpen warme Luft zuzuführen. Im Sommer könne die Raumluft so um einige Grad gekühlt werden. Die hocheffiziente Lüftungsanlage diene sowohl zur Heizung als auch zur Kühlung. Sie führe jedem Raum je nach Bedarf Luft zu und misst die Komponenten Kohlendioxid, Temperatur und Feuchte.

Kalkuliert gewesen ist laut Obländer ein jährlicher Energiebedarf (Wärme und Strom) von 150 000 Kilowattstunden und eine Erzeugung von 165 000 Kilowattstunden. Tatsächlich habe der Verbrauch 2018 bei 114 000 Kilowattstunden gelegen, während 196 000 Kilowattstunden erzeugt wurden. Damit lagen die Energiekosten im vergangenen Jahr bei 5000 Euro. Für das laufende Jahr zeichneten sich ähnlich günstige Werte ab, sagte Obländer auf Anfrage.

Für Landrat Stefan Dallinger ist die LOP-Schule damit das Sahnehäubchen in den Klimaschutzbemühungen des Rhein-Neckar-Kreises. Für den Passivhausstandard habe der Kreis 800 000 Euro Zusatzkosten ausgegeben, die Gesamtbaukosten betrugen 9,5 Millionen Euro. Das Land habe das Gebäude mit 2,2 Millionen Euro gefördert. Ein Rundgang zeigte der Regierungspräsidentin die Qualität der Räume und der technischen Anlagen.

Altenpflege als Schwerpunkt

Von den 350 Schülern werden rund 150 in der Altenpflege ausgebildet, berichtete Schulleiter Oberstudiendirektor Oliver Wetzel. Einen weiteren großen Bereich nehmen die Erzieher ein. Als die Schule noch Außenstandort für die „Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen“ (VABO) gewesen sei, sei das Haus mit 380 Schüler mehr als ausgelastet gewesen. mm

