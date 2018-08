Möldner holt den dritten Meisterpokal ab

Hockenheim.Das Sommerfest der Schachvereinigung 1930 fand bei hochsommerlichen Temperaturen im Innenhof der Stadtwerke mit rund 40 Teilnehmern eine rege Beteiligung. Nach der Begrüßung nahm Vorsitzender Prof. Dr. Bernd Straub die Ehrungen der Stadtmeisterschaft und der Jahresblitzwertung vor.

Den Siegerpokal für den Stadtmeister nahm der für den SK Landau 1908 spielende Jürgen Möldner in Empfang. Er holte den Titel bereits zum dritten Mal und zum zweiten Mal in Folge. Vizemeister wurde Dr. Mathias Krause (SV 1930 Hockenheim) vor d Dr. Christian Günther (SG Turm Albstadt 1902).

Als Sieger der Jahresblitzwertung wurde Blerim Kuci geehrt. Zweiter wurde Manfred Werk vor Christian Würfel (alle SV 1930 Hockenheim).

Das Spanferkel war im Zusammenspiel mit den reichhaltigen Salatkreationen wieder ein Höhepunkt des Sommerfests.

Beim traditionellen Simultankampf des Stadtmeisters musste sich Jürgen Möldner mit einer sehr starken Gegnerschaft, bestehend aus sechs Nachwuchsspielern, auseinandersetzen. Am Ende setzte sich die Klasse des Stadtmeisters allerdings durch und er gewann alle Partien.

Der Freundschaftswettkampf gegen den SSC Altlußheim fand an neun Brettern statt. Bei der dritten Auflage gewannen die Hockenheimer erstmals. Das 6:3 entsprach in etwa dem Spielverlauf. Beim gemeinsamen Ausklang in der Gaststätte „Knossos Palace“ tauschte man sich über die Ziele für die kommende Saison aus. Alle Teilnehmer waren sich einig, dass der Wettkampf zum festen Bestandteil in den Terminkalendern zur Vorbereitung auf die neue Saison werden soll.

Ab dem heutigen Freitag bis einschließlich 7. September macht die Schachvereinigung Sommerpause. Am Freitag, 31. August, findet in Reilingen die vierte Staffel des Kurpfalz-Cups statt. Spielbeginn ist um 20 Uhr im Franz-Riegler-Haus, Alte Friedhofstraße 14.

Vom 7. bis 9. September weilt eine Abordnung der Schachvereinigung auf Einladung des SC Sachsenring in der Partnerstadt Hohenstein-Ernstthal. Am 14. September startet die neue Saison mit dem ersten Trainingsabend im Jugend- und Erwachsenenbereich. Geplant ist eine Neuauflage des legendären Paprikawurstessens. mw

