Möldner holt die Höchstzahl

Hockenheim.Das Monatsblitzturnier der Schachvereinigung (SV) 1930 Hockenheim wurde mit sieben Teilnehmern ausgetragen, die in Doppelrunden um den Tagessieg kämpften. Diesen holte sich Jürgen Möldner ganz souverän mit zwölf von zwölf möglichen Punkten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zweiter wurde Blerim Kuci mit 7,5 Punkten vor Manfred Werk (alle SV 1930 Hockenheim) und Rainer Burkhardt (SK 1945 Ilvesheim) auf dem geteilten dritten Platz mit je sechs Punkten. In der Gesamtwertung führt Jürgen Möldner mit 29 von 40 möglichen Wertungspunkten vor Blerim Kuci mit 26 Wertungspunkten und Dr. Christian Günther (SV 1930 Hockenheim) mit 23,5 Wertungspunkten.

In der vierten Verbandsrunde empfing Hockenheim II im Spiel der Verbandsliga Nordbaden die Karlsruher SF 1853 und kam zu einem 5,5:2,5-Erfolg. Für Hockenheim punkteten David Baramidze (1), Mihail Nekrasov (1), Alexander Postoev-Birkenberg (1), Jürgen Möldner (1), Oliver Günthner (1) und Klaus Rechmann (remis).

In der Bereichsliga Nord 1 spielte Hockenheim III beim SK Großsachsen und erreichte einen 5:3-Sieg. Erfolgreich waren Ferdinand Ptak (remis), Steffen Bartsch (remis), Oliver Weiß (remis), Professor Bernd Straub (1), Jürgen May (1), Markus Riepp (remis) sowie Christian Würfel (1). In der gleichen Staffel hatte Hockenheim IV Heimrecht gegen den SC 65 Reilingen und musste eine 2:6-Niederlage hinnehmen. Die Punkte holten Dr. Mathias Krause (remis), Gerold Rocholz (1) und Jan Mersmann (remis). In der Kreisklasse A reiste Hockenheim V zum SK Großsachsen II und verlor 2:5. Für Hockenheim punkteten: Armin Jung (remis), Marvin Baumgärtner (remis) sowie Tibor Molnar (1). In der Kreisklasse B2 trat Hockenheim VI beim SC 65 Reilingen II an und verlor mit 1:5. Die fünfte Verbandsrunde findet am Sonntag, 2. Februar, statt. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 17.01.2020