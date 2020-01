Möldner setzt sich gegen Werk durch

In der zweiten Runde der Hockenheimer Schach-Stadtmeisterschaft gab es folgende Ergebnisse: Manfred Werk – Jürgen Möldner 0:1, Jürgen May – Gerold Rocholz remis und Carsten Malzan (alle SV 1930 Hockenheim) – Armin Hannig (SC 1964 Dielheim) 1:0.

Am Freitag beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich am selben Ort ab 19.30 Uhr zum freien Spielabend. Am Sonntag um 10 Uhr startet die Seniorenmannschaft der Altersklasse 50+ in der zweiten Bezirksrunde der badischen Senioren-Mannschaftsmeisterschaft beim SK Weinheim 1911. Zuschauer und Gastspieler sind bei allen Veranstaltungen willkommen. mw

