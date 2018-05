Mörderische Familienfehde im Spreewald

Anzeige

Doch von dem „Grünen“ geht dann die Initiative aus. Er hat sich angestrengt und die Sprache der Biber gelernt. Er ist dann auch derjenige, der zu seiner Geburtstagsfeier einlädt. Und alle Biber kommen. Es ist lustig und schön und man „versteht“ sich. Das gemeinsame Geburtstagsfest lässt die Ängste und Vorurteile schwinden und Freundschaften entstehen.

Mörderisches im Spreewald

Erwachsene Besucher kommen am Donnerstag, 7. Juni, 19.30 Uhr mit einer Krimi-Lesung auf ihre Kosten. Die Autorin Christiane Dieckerhoff nimmt die Zuhörer mit nach Lübbenau, wo eine „Tödliche Fehde im Spreewald“, so der Titel des Buches, für Opfer sorgt. In der Geschichte wird ein junger Mann blutüberströmt auf einer kleinen Spreewald-Insel gefunden. Er überlebt nur knapp. Kurz darauf finden Anwohner einen toten Obdachlosen in einer Datsche. Kriminalobermeisterin Klaudia Wagner steht vor einem Rätsel. Die beiden Männer kannten sich nicht, trotzdem hängen die beiden Fälle offenbar zusammen.

Die Nachforschungen von Klaudia Wagner bringen Erstaunliches ans Licht: Eine alte Fehde zwischen den Fährleuten von Lübbenau führte schon zwanzig Jahre zuvor zu einem tödlichen Unfall. Oder war es Mord? Klaudia Wagner ermittelt unter Hochdruck, denn der Streit zwischen den Kahnführer-Familien ist neu entfacht und fordert weitere Opfer . . .

Karten für die Lesung sind im Vorverkauf für sechs und an der Abendkasse für sieben Euro erhältlich. Sie können in der Stadtbibliothek Hockenheim, Telefon 06205/2 16 65 oder -666, E-Mail stadtbibliothek@hockenheim.de, und in der Buchhandlung Gansler (Telefon 06205/73 00, E-Mail buch@buchhandlung-gansler.de, erworben werden.

„Kamishibai“ und Vorlesen

Am Samstag, 9. Juni, 10.30 Uhr sind die Kinder zwischen drei und sechs Jahren an der Reihe. Die Mitarbeiter der Stadtbibliothek zeigen dann im „Kamishibai“ (japanisch für Papiertheater) „Die Olchis aus Schmuddelfing“ von Erhard Dietl. Der Eintritt ist frei.

Die Olchis sind grün, haben Hörner statt Ohren und wohnen auf einem Müllberg. Da gibt es viel zu tun. Die Olchi-Oma muss zum Beispiel ihre Höhle unbedingt mal wieder richtig dreckig machen. Die Olchi-Kinder haben natürlich weder Zeit noch Lust, ihr zu helfen. Sie nehmen lieber ein Müllbad oder fliegen mit dem Drachen Feuerstuhl herum. Schließlich ist es zum Helfen zu spät, aber die Olchis essen und singen trotzdem gemeinsam.

Den Monat beschließt am Samstag, 30. Juni, 10.30 Uhr, die Vorlesepatin mit der Geschichte „Krümel & Fussel allein unter Schafen“ von Judith Allert. Der Eintritt ist frei.

Dort treffen Krümel und Fussel auf eine Herde Schafe: Was für seltsame Tiere! Um nicht als Schweine aufzufallen, machen die beiden ebenfalls „Mäh“ und fressen Gras. Doch dann entdecken sie eine Schlammsuhle, können nicht widerstehen und entlarven sich durch ein ausgelassenes Schlammbad.

Die Schafe sind entsetzt. Als Fussel dann auch noch aus Versehen das Oberschaf mit Schlamm bespritzt, sieht es nach Ärger aus. Aber vielleicht könnte auch ein Schaf Spaß im Matsch haben, denkt das Oberschaf. Manchmal muss auch dieses Tier einfach mal Schwein sein.

Die Vortragsreihen für Kinder gehen anschließend in die Sommerpause. Start ins zweite Halbjahr ist im Oktober. Bei den Kinderveranstaltungen wird um Pünktlichkeit gebeten, um einen stö-rungsfreien Ablauf zu gewährleisten. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 26.05.2018