Monarch mit Sucht nach Mode

In farbenprächtiger Kostümkunst, märchenhafter Spannung und mitreißender Musik des kaiserlichen Orchesters sieht das Publikum die prächtigen Kleider im Traum der Majestät lebendig werden und erlebt, wie am Ende der kleidersüchtige, schüchterne Kaiser durch eine List und ein kleines Kind erlöst wird, heißt es in der Ankündigung.

Geheimnisvoll verwandelt sich das Bühnenbild vor den Augen des Publikums und führt in den gläsernen Thronsaal, die Schneiderwerkstatt, zum kaiserlichen Webstuhl und zur majestätischen Parade auf dem Schlossplatz. Witz und Wahrheit gehen in diesem Stück Hand in Hand, die Charaktere des Märchens werden mit augenzwinkerndem Mitgefühl liebevoll vorgeführt. lj

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 06.03.2018