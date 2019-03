„Monfred“ besingt seinen Herzschmerz

In den Räumlichkeiten der Familie Busch herrschte bereits am frühen morgen reges Treiben, denn die Vorstandsdamen waren damit beschäftigt, das Frühstücksbüffet vorzubereiten, zu dem der SoVD-Ortsverband eingeladen hatte. Das schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Der andere Teil der fleißigen Helfer war ebenfalls in der Frühe im Veranstaltungsdomizil tätig, und zwar im großen Raum der Zehntscheune, um die Tische einzudecken und den Kaffee zu kochen.

Als die vielen Gäste eintrafen, nahmen sie ein Buffet wahr, das einem Frühstücksbuffet im Hotel Konkurrenz machen konnte, heißt es in der Pressemitteilung des Sozialverbands. Als Heidegard Busch das Buffett eröffnete, konnte sie ihre Begeisterung über großen Andrang und das volle Haus nicht verbergen.

Einheimischer Liedermacher

Die Geräuschkulisse war anschließend merklich geringer, als alle ihren Teller mit den Leckereien gefüllt hatten und sich den kulinarischen Genüssen hingaben. Doch damit nicht genug: Der SoVD sorgte auch für musikalischen Genuss und engagierte den einheimischen Liedermacher Wolfgang Danner mit seiner Gitarre.

Dieser hat sich darauf spezialisiert, bekannte Ohrwürmer mit einem selbst verfassten Text im kurpfälzischen Dialekt zu singen. Wenn dann beispielsweise aus dem Liebeslied von Bonny Tyler „It‘s a heartache“der Refrain „ich bin de Monfred, gonz äfach Monfred“ wurde, blieb kein Auge trocken, und zwar nicht wegen des Herzschmerzes, sondern wegen der gelungenen Parodie. Nach etlichen Ohrwürmern wurde sogar lautstark eine Zugabe von Danner gefordert, die dann auch zur Freude aller umgehend folgte.

Mit dem Hinweis auf die große Reise des SoVD nach Tschechien vom 26. Mai bis 2. Juni beendete Heidegard Busch die Veranstaltung, bei der niemand hungrig nach Hause gehen musste. ks

