Wo kann man einen Fußballpartner um 7.15 Uhr morgens finden? Auf der Kinderfreizeit der evangelischen Kirchengemeinde Hockenheim! 25 Kinder im Alter zwischen sechs und neun Jahren fuhren mit jungen und junggebliebenen Teamern ein Wochenende lang nach Ober-Mumbach in den Odenwald.

Sie spielten zusammen, bauten eine Höhle aus der biblischen Geschichte von Gideon nach, stellten einen Wurfball her, machten ein Gelände- und Waldspiel zu Fragen aus Gideons Leben und erkundeten den unmittelbar am Haus beginnenden Wald. Am Samstagabend wurden am Feuer Hamburger zubereitet und Stockbrot gegrillt. Nicht zu kurz kam das Singen von fetzigen Liedern wie „Ich bin ein Bibelentdecker“ oder „Immer auf Gott zu vertrauen“, die wie gewohnt gekonnt von Gemeindediakon Reinhold Weber mit der Gitarre begleitet wurden.

Es war ein gerade zu WM-Zeiten rundum gelungenes Wochenende, das kaum Wünsche offenließ, denn wo findet man schon morgens um 7.15 Uhr einen Fußballpartner? rw