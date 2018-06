Anzeige

Hockenheim.Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Samstag gegen 6 Uhr eine 1000er Kawasaki, die in der Einfahrt eines Anwesens in der Ludwigstraße abgestellt war. Der Halter des Motorrades, der durch Geräusche wachgeworden war, konnte nur noch das Davonfahren seines Bikes beobachten.

Kurz danach stürzte der Dieb mit dem Motorrad an der Einmündung Ludwigstraße/Philipp-Schwab-Straße und flüchtete zu Fuß weiter, was auch von einem Zeugen beobachtet wurde.

Bei dem Flüchtenden soll es sich um einen jungen Mann mit kurzen, schwarzen Haaren, südeuropäische Erscheinung handeln, der eine kurze Hose und ein hellbraunes/beiges T-Shirt trug.