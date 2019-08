Motorradfahrer schwer verletzt

Eine Oberschenkelfraktur sowie multiple Prellungen hat ein 26-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Mittwoch, 31. Juli, um 19.51 Uhr in der Talhausstraße erlitten.

Auf Höhe des Hockenheim-Centers kollidierte der aus Fahrtrichtung Ketsch kommende Biker mit dem BMW eines 38-Jährigen, der gerade im Begriff war, die dortige Wendemöglichkeit in Fahrtrichtung Stadtmitte zu verlassen.

Durch die Kollision kam der Motorradfahrer zu Fall. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung per Rettungshubschrauber in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht. Die Beifahrerin im BMW trug leichte Blessuren davon, der Fahrer blieb unverletzt. Wegen austretender Betriebsstoffen war eine Fahrbahnreinigung notwendig, die Straße war bis 23.25 Uhr gesperrt.

Video Lokales Hockenheim: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt Hockenheim, 01.08.2019: Ein Motorradfahrer ist am Mittwochabend mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Hockenheim, 01.08.2019: Ein Motorradfahrer ist am Mittwochabend mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden.

Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde auf Anordnung des Bereitschaftsdiensts der Staatsanwaltschaft Mannheim ein Sachverständiger hinzugezogen. Am Motorrad, einer Kawasaki ZR 900, entstand Totalschaden in Höhe von etwa 7500 Euro. Der Sachschaden am BMW wird auf rund 7000 Euro geschätzt. pol

Info: Ein Video von der Unfallstelle: www.schwetzinger-zeitung.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 02.08.2019