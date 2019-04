Motorsport mit viel Nostalgie

Das „Erlebnis historischer Rennsport“ vermitteln will die Serie Bosch Hockenheim Historic, die dieses Wochenende voraussichtlich wieder rund 20 000 Fans an den Hockenheimring zieht. Das Jim-Clark-Revival wurde zu Ehren des legendären schottischen Formel-1-Weltmeisters ins Leben gerufen. Am 7. April 2018 jährte sich sein tragischer Unfalltod auf dem Hockenheimring zum 50. Mal.

13 Rennserien mit über 500 Teilnehmern gehen dabei an den Start. Die Historische Formel 2 steht für Wagen offen, die von 1967 bis Ende der Saison 1978 gebaut wurden. Bei der BOSS GP, der schnellsten Rennserie Europas, sind „Big Open Single Seater“ auf dem Kurs – große, PS-starke Formelrennfahrzeuge. Lotus genießt in der Rennsportszene eine besondere Anziehungskraft, die noch aus den Tagen von Jim Clarks bemerkenswerten Leistungen auf internationaler Ebene stammt. Der Lotus Cup Europe beeindruckt mit einem großen Teilnehmerfeld.

Beim Canadian-American Challenge Cup sind Boliden einer Serie dabei, für die von 1966 bis 1974 keine Grenzen galten, teilweise weit über 1000 PS hatten. Neben Originalfahrzeugen sind auch identische Repliken zugelassen.

Markenclub-Areal als Treffpunkt

Heute und morgen starten die Läufe jeweils um 9 Uhr, das letzte Rennen beginnt samstags um 18.30 Uhr und sonntags um 16.45 Uhr. Neben dem Rennprogramm ist das Jim Clark Revival ein Mekka aller Liebhaberfahrzeuge auf dem Markenclub-Areal. Angemeldete Teilnehmer dürfen geführte Runden auf der Strecke drehen. Viele bekannte Fahrer geben Autogramme. mm

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 27.04.2019