Nur wenige Wochen nach dem Automobilklassiker, dem Jim-Clark-Revival für Rennwagen auf dem Hockenheimring (wir berichteten), sind am Wochenende die Motorrad-Klassiker dran. Mit dem Mai-Pokal-Revival wird an die glorreichen Zeiten erinnert, als auf dem alten Hockenheimer Ring und später im Motodrom die Weltelite der Zweiradzunft ihre Rennen austrugen. Ein Hauch von Nostalgie wird dieses Jahr aufkommen, wenn Klassik Motorsport in Zusammenarbeit mit dem Traditionsclub BMC die Rennen für Motorräder bis zum Millenniumswechsel durchführt.

Vom internationalen Motorradsport verbannt sind beispielsweise die Zweitaktraketen, die in der Klassik Trophy ihre Auferstehung feiern. Allein in der 350 ccm-Klasse, in der Motorsportlegende Toni Mang der letzte Weltmeister ist, haben über 30 Fahrer aus sieben Ländern ihre Nennung abgegeben. Übrigens war es der Lampertheimer Manfred Herweh, der 1982 den letzten ausgetragenen Weltmeisterschaftslauf auf dem Hockenheimring gewann, teilt Klassik Motorsport mit.

Es werden aber noch weitere Erinnerungen wach, wenn die Kleinsten, die 50ccm-Renner, am Start stehen. Hatte doch 1959 der damalige Präsident des Hockenheimer Motorsport-Club, Wilhelm Herz, diese Klasse ins Leben gerufen und damit die hubraumkleinste Klasse im Motorradsport etabliert. Bei vielen der älteren Semester hieß der erste fahrbare Untersatz Kreidler, Zündapp oder Hercules.