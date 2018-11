„Müller“ bleibt – aber nur fürs Weihnachtsgeschäft

Hockenheim.Eigentlich hätten sich die gläsernen Schiebetüren des „Müller“-Drogeriemarktes in der Karlsruher Straße heute zum letzten Mal schließen sollen (wir berichteten im März). Tatsächlich soll die Filiale nun aber doch geöffnet bleiben – mindestens bis zum 5. Januar. Darüber geben die Mitarbeiter vor Ort bereitwillig Auskunft. Ob es sich um eine letzte Chance für den Standort handeln soll, oder ob „Müller“ einfach noch das Weihnachtsgeschäft mitnehmen will, bleibt vorerst Spekulation, dazu ist vor Ort nichts zu erfahren. Die Pressestelle des Unternehmens schweigt sich aus und lässt unsere Fragen zu der Verzögerung unbeantwortet. Schade, befeuert dies doch nur zusätzlich die Gerüchteküche, die nicht nur in den Sozialen Netzwerken brodelt.

Eine der hartnäckigsten Vermutungen ist die, dass Drogerie-Konkurrent „Rossmann“ die Versorgungslücke schließt und eine Filiale in der Innenstadt eröffnet. Wenigstens dieses Gerücht können wir aus der Welt schaffen. Eine Unternehmenssprecherin sagt gegenüber unserer Zeitung: „Nein. Wir planen nicht, eine Filiale in Hockenheim zu eröffnen.“

Jochen Twelker, der Besitzer der Immobilie in der Karlsruher Straße, kann weitere Gerüchte zerstreuen: Weder wurde das Gebäude verkauft noch soll es abgerissen werden. „Wir arbeiten mit einem Projektplaner zusammen“, berichtet Twelker, „und sind mit mehreren Interessenten im Gespräch.“ Mehr aber auch nicht. Dass die Filiale des Drogeriekonzerns nun doch nicht schon heute schließt, wundert Twelker nicht: „Der Vertrag läuft noch bis Mitte Januar, das war von Anfang an so vereinbart.“ Zwei Wochen Kulanzzeit räumt er ebenfalls ein, damit das Unternehmen in Ruhe ausziehen kann. Was dann kommt, vermag auch Jochen Twelker nicht zu sagen; stellt aber in Aussicht, dass das benachbarte Hotel „Kanne“ bald wieder öffnen soll.

Grundstück viel zu klein

Unter den Interessenten für einen Kauf befindet sich auch nicht Manuela Offenloch, wie einige vermuten. Das neue Pflegezentrum wird nicht in der Karlsruher Straße gebaut. „Das Grundstück ist viel zu klein dafür“, erklärt Offenloch im Gespräch mit unserer Zeitung. Basierend auf den gesetzlichen Anforderungen an solche Einrichtungen, müsste das Pflegezentrum mindestens eine Grundfläche von 5500 Quadratmetern haben – sofern das Gebäude eine Tiefgarage hat. Diese sei baulich an dieser Stelle aber gar nicht möglich, was die Anforderungen für das Grundstück auf 7500 Quadratmeter erhöht. Keine Chance also.

Wie bereits Anfang des Jahres gilt: Wer vorgibt zu wissen, was mit dem Gebäude passiert, liegt falsch.

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 29.11.2018