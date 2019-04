Mundart mit Oskar Hardung

Das nächste Treffen der „Aktiven Senioren der Liedertafel“ findet am Donnerstag, 11. April, um 16 Uhr im Saal der VfL-Vereinsgaststätte, Waldstraße 5, statt. Diesmal soll die Kurpfälzer Mundart aus dem Raum um Schwetzingen und Hockenheim intensiver kennengelernt werden.

Oskar Hardung wohnt in Schwetzingen und hat schon einige Bücher in Mundart aufgelegt und in Sach- und Lachgeschichten niedergeschrieben (wir berichteten). Hardung ist bekannt als früherer Vorstand des Sängerbundes Schwetzingen. Eingeladen sind alle Senioren der Liedertafel samt Partner. Willkommen sind zudem Gäste. Die Liederhefte sind mitzubringen. gk/zg

