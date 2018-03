Muntere Gespräche an der „Krabbel-Insel“

Anzeige

Hockenheim.„Berg und Tal kommen nicht zusammen, aber die Leut’“, besagt eine sprichwörtliche Weisheit. Und wenn man das Ganze in geschickte Bahnen lenkt, können viele davon profitieren. So wurde eine Idee von Pfarrer Johannes Heck am Samstag zu einem vollen Erfolg. Der junge Pfarrer, selbst Vater von zwei Kindern, hatte im Laufe der Zeit bemerkt, dass es für junge Eltern immer wieder viele Fragen und Unsicherheiten gab, was Kontakte untereinander oder auch im Bereich beziehungsweise mit der Kirche anbetrifft.

Und so setzte er seine Idee in die Tat um und schrieb alle Eltern an, die im Lauf des Jahres 2017 eine Tochter oder einen Sohn bekommen hatten, und lud sie zu einem zwanglosen Treffen ein.

„Einer rief, und sehr viele kamen,“ strahlte Heck am frühen Nachmittag, als sich die letzten Besucher mit ihren Kindern verabschiedet hatten. „Dieses ungezwungene Beisammensein, die gute Stimmung – das war einfach ein idealer Rahmen für offene Gespräche der Eltern, während die Kinder zumeist fröhlich spielten“, ergänzte Almut Lansche, die Vorsitzende des Kirchengemeinderates.