Musical zur Geschichte der Stadt

Der AGV Belcanto veranstaltet am Samstag, 26. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle seinen Sängerball. Die Besucher dürfen sich auf ein interessantes und abwechslungsreiches Programm freuen, heißt es in einer Mitteilung. Im ersten Teil des Abends begleitet der Chor unter der Leitung seines Dirigenten Özer Dogan mit neuen Liedern die Ehrung langjähriger Mitglieder.

Herzhafte (aber trotzdem verständliche) Hockenheimer Mundart, humorvolle Schauspielkunst und viel Musik gibt’s im Unterhaltungsteil geboten.

Perle der Kurpfalz

Nachdem im vergangenen Jahr – vorausschauend auf das 1250-jährige Bestehen Hockenheims – die Geschichte vor der ersten urkundlichen Erwähnung persifliert wurde, widmet sich das Musical der Sing- und Spielgruppe unter dem Titel „Hockenheim – vom Nabel der Welt zur Perle der Kurpfalz“ jetzt der neueren Geschichte.

Viele überraschende Erkenntnisse, die zum Teil erst während des letzten Jahres aus historischen Dokumenten gewonnen werden konnten, werden erstmals der Öffentlichkeit präsentiert, verspricht der AGV Belcanto und lädt ein:. „Kommen Sie mit auf die Reise durch die bewegte Geschichte Hockenheims und lassen Sie sich dieses abwechslungsreiche Musical nicht entgehen“, heißt es in der Meldung.

Spannender Werdegang

Die vereinseigenen Schauspieler, die Solisten und Kleingruppen werden mit den Liedern dafür sorgen, dass der Werdegang Hockenheims vom Dorf zur Stadt musikalisch spannend präsentiert wird.

Im Anschluss wird die Tanzfläche der Stadthalle freigegeben. DJ Marco, der seit Jahren beim AGV für Stimmung sorgt, hat für jeden Geschmack etwas dabei. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 24.09.2019