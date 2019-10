Musicals und Popsongs

Beim Männergesangverein Liedertafel laufen die Probenarbeiten beim Frauen- und Männerchor sowie bei „CHORios“ derzeit auf Hochtouren. Grund hierfür ist das anstehende Kirchenkonzert, welches am Sonntag, 10. November, 17 Uhr, in der evangelischen Kirche stattfindet.

Die Sängerinnen und Sänger sind hierfür seit Mai im wöchentlichen Einsatz und haben bereits diverse Sonderprobentage absolviert.

Chorleiter Thomas Kästner hat für das Konzert ein sehr abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. So stehen unter anderem „The Rose“, „Adiemus“, „May it be“, „Heal the world“, „Maria Lassu“, „Die Legende von Babylon“ und jeweils ein Medley aus den Musicals „Les Miserables“, „Lion King“ und „Joseph“ auf dem Programm.

Vorverkauf ist gestartet

Die Chöre werden begleitet von der Konzertband „Hard to handle“ mit den Akteuren Dr. Clemens Kuhn (Klavier), Markus Ekart (E-Bass), Thomas Fischer (E-Gitarre) Fritz Reinhard (Keyboard) und Johannes Brunck (Schlagzeug).

Karten für das Kirchenkonzert gibt es ab sofort zum Preis von 12 Euro in den Vorverkaufsstellen Optik Zahn, Karlsruher Straße, Buchhandlung Gansler, Rathausstraße, sowie bei allen Sängerinnen und Sängern. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 11.10.2019