Musik, durch die die Sonne scheint

States of Matter heizen am morgigen Freitag im Restaurant „Rondeau“ ein. Die Sound-Wand, das Brett: Ein seltsames Ideal scheint davon auszugehen, dass Rockmusik wie eine ebene, undurchdringliche, massive Fläche zu klingen hat. Dass es ganz anders und so auch viel besser gehen kann, zeigt der Sänger und Gitarrist Dominik Wrana aus Mannheim bei seinem Gastspiel in der Reihe „Rondeau Live“.

Ob alleine mit Stimme und Gitarre oder mit seiner Band States of Matter – seine Musik hat stets Luft und Löcher. Sie ist transparent, damit die Sonne hereinscheinen kann. Und doch ist es unzweifelhaft Rock. In der Intensität der Gitarre, in den Geschichten, die Wrana mit rauer Stimme eindringlich besingt, und in den Songs, die in ihrer epischen Weite und mit den Latino-Anklängen den Westcoast-Sound der 70er Jahre heraufbeschwören.

Wie in seinen eigenen Songs, so pendelt Dominik Wrana stilistisch auch in seinem Coverprogramm (Solo und mit den Projekten „Acoustic Boutique“ und „Secret Three“) zwischen den Polen 90‘s Alternative-Rock, 80er-Songs auf Fret- statt Keyboards und Singer/Songwriterballaden. „Rondeau Live“beginnt jeweils freitags um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. lj

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 04.04.2019