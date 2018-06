Anzeige

Der Fanfarenzug der Rennstadt veranstaltet am Wochenende sein Waldfest im alten Fahrerlager. Das Waldfest beginnt am Samstag, 23. Juni, um 16 Uhr und am Sonntag, 24. Juni, um 11 Uhr. Musikalische Unterstützung bekommen die Landsknechte von ihren befreundeten Musikvereinen Blaue Husaren, Musikverein Huttenheim, Musikantenkreis Waghäusel und dem Musikverein Wiesenbach.

Aber der Fanfarenzug sorgt nicht nur für musikalische, sondern auch für sportliche Unterhaltung. Denn das zweite WM-Gruppenspiel Deutschland gegen Schweden wird um 20 Uhr auf einer großen Leinwand übertragen.

Die Gäste des Fanfarenzugs werden auch kulinarisch auf ihre Kosten kommen. Neben vielen Leckereien vom Grill wie zum Beispiel dem selbst gemachten Gyros mit Krautsalat und Tsatsiki wird es auch Wurstsalat aus eigener Zubereitung und Fischbrötchen geben.