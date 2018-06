Musik und andere Genüsse ermöglichen Unterstützung

Neulussheim.Zu einem Grillfest der besonderen Art lädt der Verein für Bürgerhilfe und Kulturförderung am kommenden Sonntag, ab 11 Uhr, in die Neulußheimer Grillhütte: Statt der üblichen Steaks wird gleich ein ganzer Ochs am Spieß gegrillt.

Angeboten werden neben dem gegrillten Ochsen auch Würstchen für die kleinen Gäste. Weiterhin sind leckere Salatteller sowie kühle Getränke im Angebot. Zum

...

Sie sehen 33% der insgesamt 1168 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 11.06.2010