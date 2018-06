Musik und Kunst zu Ehren von Tina Turner

Anzeige

Lehrer bestreiten den Auftakt

Musikalisch ist in diesem Jahr eine Rekordbeteiligung zu vermelden. Es spielt und singt unter anderem die Lehrerband. Sie wird den Besuchern gleich zu Beginn des Abends kräftig einheizen. Ebenso am Start ist der Große Chor unter der Leitung von Bernhard Sommer, der gerade mit „Anatevka“ einen großen Erfolg feierte (wir berichteten). Auch die Schulband unter Leitung von Charlene Holzgreve, die beim Frühlingskonzert mit ihrem groovigen Funky-Retro-Sound begeisterte, die Concert Band, die unter anderem ein Tina-Turner-Medley spielen wird, sowie die Big Band, die beispielsweise auch „Simply the best“ und Klassiker wie „Oye como va“ oder „Take the A-Train“ aufführen wird, zeigen ihr Können. Concert Band und Big Band werden von Matthias Mayer und Gerd Weber geleitet.

Der Bandabend startet wie gewohnt um 18.30 Uhr. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist kostenlos, die Musikklassen 6 a und 6 b sorgen für Verpflegung. Alle Beteiligten würden sich sehr über zahlreichen Besuch in der Aula des Carl-Gauß-Gymnasiums freuen freuen. mat

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 30.06.2018