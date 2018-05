Anzeige

Das Musik- und Spargelfest der HSV-Musikkapelle Blaue Husaren findet am Samstag, 2. Juni, und Sonntag, 3. Juni, als ein Höhepunkt der Spargelsaison im alten Fahrerlager statt.

Nach den großen Erfolgen in den letzten Jahren laden die Blauen Husaren am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr wieder ein, auf dem Waldfestplatz gemeinsam eine gesellige und gemütliche Zeit zu verbringen. Neben bester Unterhaltung durch befreundete Musikkapellen aus Hockenheim und der Umgebung wird am Samstagabend ab 20.15 Uhr die von Dirigent Thomas Welsch gegründete Egerländerformation der Blauen Husaren, die „Blauen Egerländer“, zu hören sein. Auch die Jugend der Blauen Husaren wird sich am Sonntag von 12.30 bis 13.30 Uhr präsentieren.

Gesorgt ist natürlich auch für das leibliche Wohl. Neben Bratwurst und Steak vom Holzkohlegrill und weiteren Leckereien gibt es wieder hausgemachten Spargelsalat und den beliebten Husarenteller, bestehend aus Steak, Bandnudeln und selbst gemachtem Spargelgemüse. Der Spargel stammt traditionell vom Gemüsehof Schmitt aus der Hirschstraße in Hockenheim. Süße Zungen finden zudem am Kuchenbüffet ein reichhaltiges Angebot an selbst gebackenen Kuchen. nb