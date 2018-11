Musikalisches Drei-Gänge-Menü

Hockenheim.Wäre die zehnte Ausgabe von „Bands on Fire“ im Pumpwerk ein musikalisches Drei-Gänge-Dinner gewesen, es hätte für (fast) jeden (Musik-)Geschmack etwas geboten. Zum Jubiläum wurde mit „New Project“ ein dynamischer Einstieg mit gängigen Pop- und Chartsongs als Vorspeise kredenzt. Im Anschluss darauf folgte ein grandios dargebotenes Hauptgericht mit Pop-, Rock-, Funk- und Soul-Geschmacksnoten von „Echtzeit“ und zur Abrundung des Ganzen tischten „Free2Play“ ein rockiges Dessert mit einer Prise Metal auf.

Zunächst betraten die Uwölf- bis 15-jährigen Nachwuchsmusiker der Musikschulformation „New Project“ die Bühne im Kulturhaus und überzeugten mit einem abwechslungsreichen Set. Auf das noch etwas schüchtern wirkende „Castle of Glass“ von Linkin Park zu Beginn folgten mit „Locked out of Heaven“ von Bruno Mars und Bon Jovis „It’s my Life“ prompt Songs, welche das Stimmungsbarometer merklich ansteigen ließen. „Fresh“ von Kool and the Gang sorgte zwischendurch für Disco-Feeling.

Ein Highlight von Katha Holz, Liv Oppermann und Debütantin Aliah Kesselring (alle Gesang), Miguel Iglesias und Jano Berg (beide Schlagzeug), Elena Berg an der Gitarre, Bruder Luca (Bass) sowie Keyboarderin Estelle Dupont war die Rocknummer „I love Rock ‘n’ Roll“, bei der die Zuschauer lautstark mitsangen und -klatschten.

Nach der geforderten Zugabe „Use somebody“ der Kings of Leon hatten sich die acht Talente den frenetischen Applaus der Zuhörer redlich verdient, Bandleader und Coach Jens Kreft konnte zu Recht stolz auf die Jungmusiker sein.

Große Bandbreite an Hits

„Kommt ruhig nach vorne, wir beißen nicht. Vielleicht spucken wir ein bisschen“, forderte Fabian Drozd das Publikum zu Beginn des anschließenden „Echtzeit“-Auftritts augenzwinkernd auf, den (noch) freien Raum vor der Bühne einzunehmen, um echte Clubatmosphäre zu schaffen, für die dann auch funkige Songs wie „Fuck you“ von Cee-Lo Green oder „Shut up and dance“ (Walk the Moon) sorgten.

Im rotierenden System präsentierten ein Dutzend Nachwuchsmusiker eine abwechslungsreiche Bandbreite an Hits im Pumpwerk. Neben Sänger und Moderator „Fabi“, der bei Nummern wie „Jailhouse Rock“ brillierte, und seinen Gesangskollegen Pascal Göpel, Katha Holz und Liv Oppermann, begeisterte die Rhythmusabteilung um das Schlagzeugertrio Kimon Dardoufas, Nick Kannewurf sowie Dorothee Acker, den Brüdern Benedict (Bass) und Matthew Fischer (Gitarre), Gitarrist Maximilian Wirth, Robert Bamberger (Bass) sowie Paul Dupont am Keyboard.

„Es war, glaube ich, der beste Auftritt, den wir bislang hatten. Das Musikalische war schon immer gut, nur diesmal haben wir auch die Partystimmung rübergebracht“, meinte der 18-Jährige, der seit fünf Jahren im Ensemble in die Tasten haut. Von Rock („Rebell yell“) über Pop („Cake by the Ocean“) bis hin zu Soul (großartig: „Proud Mary“) bot „Echtzeit“ mit rund 20 Songs eine beeindruckende Vorstellung, die mit der Zugabe „Tage wie diese“ (Die Toten Hosen) passend endete.

Abschließend servierte das Quartett von „Free2Play“ ein rockig-fetziges Dessert mit Hard-Rock-Hits wie „T.N.T.“ von AC/DC, Green Day’s „Holiday“ oder dem stimmungsvollen Folk-Rock-Lied „I’m gonna be (500 Miles)“ der Proclaimers. Neben Coversongs wie Ghosts melodischem „Square Hammer“ und dem Tote-Hosen-Klassiker „Hier kommt Alex“ hatten Sänger und Gitarrist Christoph Geiger, Leadgitarrist Edinjo Mamaj, Jens Langlotz am Bass sowie Drummer Benedikt Klenk mit „Rock on“ oder „Music gets you high“ obendrein zwei Eigenkompositionen im Programm, die die Zuhörer ebenfalls überzeugen konnten.

Härtere Töne angeschlagen

Auf Zuruf eines Fans hin wurden auch Freunde der härteren Gangart bedient und mit Rammsteins „Sonne“ das Pumpwerk zum Beben gebracht. Nach „Killing in the Name of“ (Rage against the Machine) performte die gut aufgelegte Newcomerband mit Farin Urlaubs „Zehn“ als Zugabe nochmals ein Stimmungshighlight dieses gelungenen Musik-Dinners, das alles in allem zum Festivaljubiläum jedoch eine größere Zuschauerresonanz verdient gehabt hätte.

Christoph Geiger von „Free2Play“ über den Auftritt seiner Band: „Ich war wirklich positiv überrascht, wie gut unsere eigenen Songs ankamen. Es war ein gelungener Abend, der allen Spaß gemacht hat und Lust auf mehr“, so der 27-jährige Frontmann. bkl

