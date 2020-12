Musiker kommen zum Ständchen vorbei

Hockenheim.Weihnachtszeit ohne Konzerte, Auftritte auf dem Weihnachtsmarkt, ohne Weihnachtsfeiern, aber vor allem Zeit ohne Proben und gemeinsames Musizieren. Das ist die Realität des Orchestervereins Stadtkapelle und vieler anderer Vereine und Kulturbetriebe. Um der Monotonie des Nichtstuns und des einsamen Übens zu entkommen, hat sich die Stadtkapelle Aktivitäten ausgedacht, an Aktionen teilgenommen und lässt den Ständchenservice aus dem Frühjahr wieder aufleben.

Denn weihnachtliche Stimmung in Hockenheim gibt es dieses Jahr trotz allem durch geschmückte Tannenbäume in der Innenstadt. Bei der Weihnachtsbaumpatenaktion des Hockenheimer Marketing-Vereins übernahm die Stadtkapelle eine Patenschaft. Die Jungmusiker der Bläser-AG, des Mini- und Juniororchesters sowie des Jugendorchesters bastelten den musikalisch geprägten Baumschmuck komplett selbst. Bewundern lässt sich der Weihnachtsbaum der Stadtkapelle in der Karlsruher Straße gegenüber vom Altenheim St. Elisabeth.

Zur aktuellen Adventszeit bringen die Musiker unter #gemeinsamdurchdenadvent weihnachtliche Stimmung online. Jeden Adventssonntag spielen sie ein weihnachtliches Stück daheim für die Familie oder vor der Tür zu den Menschen. Dass auch die ganze Familie zusammen musizieren kann, zeigen die Morichs. Beide Kinder sind in der Stadtkapelle aktiv. Jeden Adventssonntag spielen sie in einer Besetzung aus Trompete, Melodika und zwei Hörnern in ihrem Hof Weihnachtslieder.

Adventsstücke aufgenommen

Des Weiteren nahmen einige Musiker Kirchenlieder zum Advent mit Orgelbegleitung des Kantors der Evangelischen Kirche, Samuel S. N. Cho, auf. „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ gespielt von Elias Dorn an der Trompete und Samuel S. N. Cho an der Orgel, ist bereits auf Youtube verfügbar, so dass sich jeder weihnachtliche Stimmung nach Hause holen kann. Geplant sind an den Adventswochenenden das Spielen vor den Altenheimen sowie Turmblasen in einer kleinen Blechbesetzung.

Wie bereits im Frühjahr bietet die Stadtkapelle einen Ständchenservice an. Dabei können je zwei Musiker einen Geburtstag, ein Jubiläum oder einfach den Tag mit (Weihnachts-) Stücken musikalisch versüßen. Dies geschieht selbstverständlich unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln, unterstreichen die Instrumentalisten. zg

