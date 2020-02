Musiknachwuchs geht auf die Kufen

Beim Schlittschuhlaufen zeigten die Jugendlichen der Stadtkapelle, dass Musiker sportlich sein können. Der Ausflug in die Eishalle Wiesloch soll wieder zum Traditionsprogramm der Jugend gehören und so traf sich eine Gruppe aus Mini-, Junior- und Jugendorchester.

Schnell fanden sich auf dem Eis kleinere Gruppen zusammen, die jene unterstützten, die noch nicht so sicher auf den Kufen waren. Doch viele konnten bereits sehr gut eislaufen und fuhren sogar rückwärts oder versuchten sich an mehr oder weniger eleganten Drehungen. Am Ende des Tages war bei allen, besonders bei den Jüngeren, mehr Sicherheit zu erkennen und sie wagten sich weg von der Bande, wobei es höchstens zu wenigen harmlosen Stürzen kam. In der Pause stärkten sich die Eisläufer mit Keksen und Getränken. Danach konnten es die Jugendlichen aber kaum erwarten, wieder zurück auf die glatte Fläche zu gehen.

Nach drei Stunden rasanter Fahrt und sogar Fangenspielen auf dem Eis war es schließlich Zeit für die Heimfahrt, die alle ziemlich erschöpft antraten. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 19.02.2020