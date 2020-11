Musikschule Hockenheim filmt Adventskonzerte

Hockenheim.2020 ist in jeder Hinsicht ein besonderes Jahr für die Musikschule Hockenheim: Einerseits feiert sie ihr 40-jähriges Bestehen, andererseits können durch die Corona-Pandemie kaum Konzerte und andere attraktive Jubiläumsaktionen stattfinden, wie die Musikschule mitteilt. Auch jetzt in der Vorweihnachtszeit entfallen das traditionelle Adventskonzert ebenso wie Weihnachtsmärkte, die normalerweise auf das Fest einstimmen. Vor diesem Hintergrund hatte Annelie Bayer, langjährige Lehrerin an der Musikschule, die Idee zu einer alternativen Konzertform: „Dann bringen wir mit der Musikschule eben die Adventsstimmung zu den Menschen nach Hause!“

Das Konzept: An jedem der vier Sonntage im Advent zeigt die Musikschule auf ihrer Internetseite www.musikschule-hockenheim.de Grußbotschaften per Video und bringt vorweihnachtliche Musik und Geschichten in die Häuser.

Dafür wurde dank der flexiblen und engagierten Lehrer der Musikschule die Vorweihnachtszeit für die Dreharbeiten ganz einfach auf Anfang Oktober vorverlegt. Susan Groffmann, Marie-Denise Heinen, Patrick Mörtel, Anke Palmer, Alexandra Paulmichl, Martina Rothbauer, Robert Sagasser und Annelie Bayer aktivierten kurzfristig ihre Schüler, probten fleißig und mit tatkräftiger Unterstützung der Eltern wurden kleine Konzerte in die Tat umgesetzt. Natürlich ohne Publikum – nur für die Kameras. So wurden an verschiedenen Orten der Verbandsgemeinden Hockenheim, Reilingen, Neulußheim und Altlußheim insgesamt dreizehn Musikvideos mit über 80 Mitwirkenden gedreht.

„Natürlich ist es aufgrund der Pandemiebestimmungen schwierig, so viele Mitwirkende auftreten zu lassen, deshalb entstanden mit den notwendigen Abständen die Aufnahmen beispielsweise im Proberaum, in der Schulmensa oder in einer Kirche – egal wo, es wird stimmungsvoll und konzertant“, teilt die Musikschule mit. Ergänzt werden die Musikbeiträge mit Grußworten des Bürgermeisters Thomas Jakob-Lichtenberg und des Musikschulleiters Christian Palmer sowie mit weihnachtlichen Texten, vorgelesen von der Vorsitzenden des Freundeskreises Karen Keller.

Laufzeit bis zu zehn Minuten

„Es ist eine Freude zu sehen, wie engagiert und motiviert alle Beteiligten mitmachen“, resümiert Frank Seifert, Lebensgefährte der Ideengeberin Annelie Bayer, die für die Gesamtplanung, Organisation und Logistik verantwortlich zeichnet. Er übernahm mit seinem Equipment und Know-how als Fotograf ehrenamtlich in vielen freien Stunden die Bereiche Kamera, Schnitt und Regie. Die kleinen kurzweiligen Videos mit einer Laufzeit von jeweils acht bis zehn Minuten sollen nicht nur den Zuhörern, beziehungsweise Zuschauern fröhlich und hoffnungsvoll die Vorweihnachtszeit versüßen, sondern auch den Schülern die entgangene Möglichkeit eines konzertanten Auftritts geben. Eine kleine Schülerin freut sich besonders: „Dann kann mich auch meine Oma in Brasilien mit meinem Weihnachtslied sehen!“

Die Musikschule und alle Beteiligten wünschen viel Freude beim Betrachten der Mini-Konzerte sowie eine schöne und gesunde Adventszeit: „Eine kleine Auszeit nehmen, einschalten und genießen!“ zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 23.11.2020