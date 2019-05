Nach der Wahl ist vor der Wahl

© Bilder: Stadt TBB/FN-Archiv

Endlich geschafft, heißt es am heutigen Montag, wenn die Parteien und Wählervereinigungen ihre Ernte aus vielen Wochen Wahlkampf und natürlich den fünf vorangegangenen Jahren ihrer Arbeit in den Kommunalparlamenten einfahren.

Auf beiden Seiten dürfte Erleichterung herrschen, dass wieder andere Dinge als Stimmenfang und Überzeugungsarbeit im Vordergrund stehen. In den sozialen Netzwerken häuften sich zuletzt die ermüdeten bis entnervten Kommentare, und die ehrenamtlichen Politikschaffenden können sich endlich wieder anderen Themen widmen und den Kalender für „unpolitische“ Termine freihalten. Außer, wenn sie mit dem OB-Wahlkampf in Hockenheim zu tun haben!

Nein, in der Rennstadt sind nicht alle Rennen um die Wählergunst gelaufen, wird der Schilderwald an Straßenlaternen nicht gerodet, sondern nur umgerüstet, geht der Haustürwahlkampf nicht nur weiter, sondern in eine intensivere Phase – die Hockenheimer bekommen im Jubiläumsjahr von allem mehr als sonst, nicht nur von Festen – aber wer ausdauernd feiern kann . . .

Es wäre ja auch niemandem zumutbar gewesen – weder Parteien, Kandidaten noch Wählern, Wahlhelfern und der Verwaltung – auch noch die OB-Wahl mit den drei anderen Urnengängen abzuwickeln. Also weiter offen und interessiert bleiben – auch die nächste Wahl ist eine wichtige.

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 27.05.2019