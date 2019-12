Nach Dreikönig zurück in Politik

Das Büro des SPD-Wahlkreisabgeordnete Daniel Born in der Schwetzinger Straße ist bis Montag, 6. Januar, geschlossen und ab Dienstag, 7. Januar, wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten – montags und freitags von 14 bis 18 Uhr sowie dienstags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr – erreichbar.

„Viele der Themen aus diesem Jahr werden uns sicherlich weiterhin begleiten: vom Wohnungsbau über gute Bildung bis zur Förderung der Kommunen ebenso wie auch sehr persönliche Anliegen, mit denen Menschen sich an uns wenden. Ich freue mich, auch im kommenden Jahr wieder in Stuttgart wie hier vor Ort nach guten Lösungen zu suchen, die unser Motto ,Zusammenhalt und Zuhause’ lebendig werden lassen“, sagt der wohnungspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion in einer Pressemitteilung. zg

